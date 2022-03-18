Для украинцев в Эстонии
18.03.2022, 08:48

В Пярну будет открыт центр встречи военных беженцев

 
Tallinn, 07.03.2022. Olukord Niine 2 asuvas põgenikekeskuses kella 17:25 paiku.
Tallinn, 07.03.2022. Olukord Niine 2 asuvas põgenikekeskuses kella 17:25 paiku.
Foto: Jaanus Lensment

Чтобы военные беженцы из Украины сразу по прибытию в Эстонию получaли личный код и срочный вид на жительство, в понедельник государство откроет в Пярну центр встречи военных беженцев. Ранее был план открыть такой центр на границе Эстонии и Латвии.

В центре встречи прибывшие из Украины люди получат информацию, при необходимости, медицинскую помощь, им будет выдан эстонский личный код и при желании срочный вид на жительство в Эстонии. Поле этого военные беженцы из Украины будут направлены во временные места проживания по всей Эстонии.

"Открытием этого центра мы постараемся сэкономить время военных беженцев и оказать им больше услуг в одном месте, — сказал руководитель Ляэнеского регионального объединенного штаба Кайдо Кыплас. — Если сначала мы планировали открыть пункт встречи на границе Эстонии и Латвии, то, учитывая число прибывающих в Эстонию людей и разные услуги, которые мы будем предлагать в центре, разумнее сделать это в Пярну, где легче создать необходимые условия, в том числе помещения для работы и отдыха”.

Государственный центр встречи будет находиться в бывшем здании отделении полиции по адресу Пикк, 18, Пярну, где уже действует региональный центр приема беженцев.

Одна из целей создания центра встречи — направить военных беженцев в места размещения по всей Эстонии, так как в некоторых самоуправления сейчас очень большая нагрузка по приему беженцев, в то же время как в других регионах места размещения по-прежнему пусты.

С 27 февраля в Эстонию прибыло и осталось здесь около 18 000 граждан Украины и членов их семьи, из них около 40% дети. Временное размещение требовалось более чем 4500 человекам, из них детей почти 1500.

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