У ”архитектора Путина” в результате обысков в Италии изъяли картины Пикассо, Сезанна, Кандинского и Шагала

Итальянская прокуратура в феврале дала ордер на арест архитектора, который с 2014 года имеет российское гражданство. Об этом сообщила газета Il Giornale di Brescia, ее редакция находится в городе Брешиа в Ломбардии, чьим уроженцем является Чирилло.

По сведениям издания, у архитектора изъяли вертолет Eurocopter EC130 за два миллиона евро, а также 143 произведения искусства. Среди них картины всемирно известных художников Пикассо, Сезанна, Кандинского, Модильяни и Шагала. Каким образом полотна попали к архитектору, не уточняется. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров полагает, что картины были взяты из фондов Эрмитажа. По мнению расследователя, ими расплатился с архитектором президент России Владимир Путин.

В январе 2021 года ФБК, основанный Алексеем Навальным, опубликовал расследование о дворце на побережье Черного моря под Геленджиком. Стоимость его строительства расследователи оценили в 100 млрд рублей. В ФБК утверждают, что дворец был построен для Путина, а спроектировал его Ланфранко Чирилло.

Сам Чирилло не называл президента России в числе своих заказчиков. Он рассказывал итальянской прессе, что по его проектам были построены дома для 44 российских миллиардеров, включая людей из ближайшего окружения Путина.

”Я удивлен, что столкнулся с такой проблемой после того, как фактически прожил более 20 лет в России. Я горжусь тем, что проделал важную работу, дав работу десяткам итальянских компаний и привнеся лучшее из итальянского мастерства в дома многих уважаемых и влиятельных людей России”, — отметил Чирилло. Архитектор добавил, что начал сотрудничать с мировым судьей.

Ланфранко Чирилло вернулся в Италию в 2017 году. Его адвокаты намерены доказать, что его доходы были получены за пределами страны и поэтому не должны были облагаться налогами в Италии.