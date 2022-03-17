Лукашенко: Россия не прекратит войну без подписания мирного соглашения с Киевом

”Как только будет парафирован договор, который вырабатывается на основе переговоров, которые идут в Белоруссии, как только министры иностранных дел парафируют этот договор, возможно прекращение огня. Я абсолютно убежден, что Россия не пойдет на прекращение или на приостановку операции, пока не будет парафирован договор”, — заявил президент Белоруссии.

По его словам, российское руководство не доверяет договоренностям с Украиной. ”В 2014 году огонь прекратили на основании минских соглашений, вооруженные силы развели, и чем это закончилось? <…> Поэтому у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины”, — сказал Лукашенко. Он добавил, что Россия также поставила перед собой ”определенные цели в этой операции”, которых она ”обязательно добьется”.

По словам члена украинской делегации на переговорах и советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, согласование спорных пунктов по мирному договору может занять от нескольких дней до полутора недель. Он заявил, что модель нейтрального статуса Украины может быть только с ”абсолютными гарантиями безопасности”.

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