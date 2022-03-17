В Минске найден повешенным сбежавший в Беларусь польский солдат

”Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. <…> В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия”, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. ”Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти”, — добавили в СК.

Погранслужба Белоруссии остановила Чечко на участке заставы ”Тушемля” 16 декабря 2021 года. По версии Госпогранкомитета, он запросил убежище из-за несогласия с политикой Варшавы и ”практики негуманного обращения с беженцами” в Польше.

Спустя сутки солдат рассказал телеканалу ”Беларусь 1”, что польские силовики убили двух волонтеров на границе, а позже добавил, что сам убивал беженцев в конце мая 2021 года. Позже он уточнил, что своими руками убил до 700 мигрантов в период его участия в организуемых польскими солдатами расстрелах. ”В течение десяти дней моего участия в расстрелах могли быть убиты от 200 до 700 человек”, — говорил Чечко.

Министр нацобороны Польши Мариуш Блащак ранее говорил, что на родине у Чечко были серьезные проблемы с законом. 28 декабря прокуратура Польши выдала ордер на его арест из-за дезертирства. Также Чечко заподозрили в шпионаже в пользу Белоруссии, писал Onet.