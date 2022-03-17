ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (22-й день) | В Мариуполе разбомбили драмтеатр с бомбоубежищем, США расширяют военную помощь Украине

— Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "военным преступником". Так он прокомментировал российское вторжение на Украину после одного из официальных мероприятий.

— Европейское космическое агентство больше не будет сотрудничать с Роскосмосом в рамках программы ExoMars (запуск станции планировался на сентябрь этого года). Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после этого заявил, что госкорпорация через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно.

— Заместитель начальника Росгвардии России генерал Роман Гаврилов задержан ФСБ. Одна из версий задержания — расследование о хищении средств для обеспечения войск Росгвардии, в том числе тех, которые участвуют во вторжении в Украине.

— Встреча Путина и Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, а утверждение соглашения может занять от нескольких дней до полутора недель, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "Медузе".

— Минфин Российской Федерации провел платеж по евробондам в валюте. Это значит, что технический дефолт России прямо сейчас не грозит.

— По сообщениям Reuters, в швейцарских банках лежит до 213 миллиардов долларов, принадлежащих россиянам.

— ООН заявила, что число беженцев с Украины достигло 3,16 млн человек. Количество же украинских беженцев за последние 24 часа увеличилось на 100 тысяч человек, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные ООН. Эстония приютила 22 тысячи из них.

— Мариуполь по-прежнему остается крупнейшим городом, пострадавшим от войны. По словам советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, в результате обстрелов разрушено или повреждено 90% зданий города. Нет отопления, электричества и воды. Ситуацию усугубляет тот факт, что 350 тысяч мариупольцев по-прежнему остаются в ловушке.

— Узбекистан не признает независимость сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" и выступает за территориальную целостность Украины и прекращение военных действий, заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.