Посол РФ в Боснии пригрозил повторением "украинского сценария", если страна решит вступить в НАТО
Посол Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов в интервью на боснийском телеканале Federalna Televizija пригрозил последней стране правом Москвы реагировать на ее намерения стать членом НАТО. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на боснийские СМИ.
"На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", — заявил Калабухов в эфире боснийского телеканала.
По словам посла РФ, сейчас у России нет плана действий по БиГ, И Москва будет реагировать, "анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию".
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич осудил заявление посла РФ в Боснии и Герцеговине.
"Решительно осуждаю угрозы посла Российской Федерации в БиГ, которые он высказал, комментируя возможность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО", — подчеркнул Комшич.
"Сообщение российского посла о том, что реакция России последует, наведение примера Украины, против которой Россия осуществляет агрессию, является однозначным, но в то же время неприемлемым для Боснии и Герцеговины", — подчеркнул председатель президиума БиГ.
Комшич отметил, что решение Боснии и Герцеговины о вступлении в НАТО может быть лишь решением институтов Боснии и Герцеговины, а не "поводом для нападения на Боснию и Герцеговину".
Босния и Герцеговина была приглашена НАТО присоединиться к Плану действий по членству (ПДЧ) в 2010 году. А сербская часть БиГ, Республика Сербская, в 2017 году провозгласила свой военный нейтралитет.
Напомним, из-за стремления Украины вступить в НАТО Россия развязала полномасштабную войну в нашей стране, жертвами которой стали тысячи людей.
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