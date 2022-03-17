Посол РФ в Боснии пригрозил повторением "украинского сценария", если страна решит вступить в НАТО

"На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", — заявил Калабухов в эфире боснийского телеканала.

По словам посла РФ, сейчас у России нет плана действий по БиГ, И Москва будет реагировать, "анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию".

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич осудил заявление посла РФ в Боснии и Герцеговине.

"Решительно осуждаю угрозы посла Российской Федерации в БиГ, которые он высказал, комментируя возможность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО", — подчеркнул Комшич.

"Сообщение российского посла о том, что реакция России последует, наведение примера Украины, против которой Россия осуществляет агрессию, является однозначным, но в то же время неприемлемым для Боснии и Герцеговины", — подчеркнул председатель президиума БиГ.

Комшич отметил, что решение Боснии и Герцеговины о вступлении в НАТО может быть лишь решением институтов Боснии и Герцеговины, а не "поводом для нападения на Боснию и Герцеговину".

Босния и Герцеговина была приглашена НАТО присоединиться к Плану действий по членству (ПДЧ) в 2010 году. А сербская часть БиГ, Республика Сербская, в 2017 году провозгласила свой военный нейтралитет.

Напомним, из-за стремления Украины вступить в НАТО Россия развязала полномасштабную войну в нашей стране, жертвами которой стали тысячи людей.

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