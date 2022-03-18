ВИДЕО | Как война в Украине сказалась на Эстонии?

"Когда начинается кризис, на поверхность сразу вылезают все слабые места любого общества. Война в Украине обострила слабые места как в России, так и в Украине и даже в Эстонии. В новом видео мы вспомним реальные причины происходящего на востоке Украины и то, как это касается Эстонии" — пишет автор ролика.

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