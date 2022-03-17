"Санитаркой я точно работать не буду". Медцентр Confido пригласил более 60 специалистов-беженцев к сотрудничеству, и вот что из этого вышло
Медицинский центр Confido один из первых, кто объявил найти возможности сотрудничества и готовности принять на работу медиков-беженцев от войны в Украине.
Как оказалось, украинских специалистов-медиков в Эстонию приехало достаточно много: в группах по поиску работы объявления часто начинаются со слов ”ищу работу в области медицины”.
Пирет Пылдре-Вахур, менеджер по персоналу Confido Medical Group, рассказала, что в течение нескольких дней на призыв о сотрудничестве откликнулось более шестидесяти специалистов, прибывших из Украины. Основные кандидаты в поиске работы — врачи общей практики, медсестры, психологи.
”Украинские коллеги-медики находятся в тяжелом положении, и мы считаем, что наилучшей возможной помощью на данный момент для них является поиск работы, связанный с профессией”, — рассказывает Пирет.
”Мы хотим помочь нашим украинским коллегам и предложить то, на что мы можем надеяться, если окажемся в подобной ситуации. Наша цель — вернуть этим людям возможность заниматься значимой работой, сосредоточиться на помощи другим, найти позитивный рабочий распорядок и, тем самым, помочь восстановить часть нормальной жизни".
Также Пирит рассказала, что в медицинский центр уже начали обращаться пациенты, приехавшие из Украины. ”Мы также готовимся начать оказывать медицинские услуги украинским беженцам в Confidos. Я считаю, что это особенно ценно для тех пациентов, которые приезжают к нам в качестве военных беженцев. Важно уметь общаться на их родном языке и поддерживать знание того, что компания понимает систему здравоохранения, из которой родом пациент”.
Пирит комментирует, что пока не знает, есть ли подобные предложения в помощи трудоустройства для медиков из Украины от других медцентров Эстонии.
”Тем не менее, мы также приглашаем другие медицинские учреждения найти применение для врачей-беженцев, чтобы поддержать медицинских специалистов, прошедших обучение в Украине, и найти для них применение в эстонской системе здравоохранения”.
Также Confido готовит более широкую программу, направленную на то, чтобы помочь украинским медикам работать в Эстонии на протяжении более длительного периода времени. В скором времени компания обещает предоставить информацию об этой программе.
Татьяна — одна из первых, кто подал заявку, чтобы попробовать себя в эстонской медицине. В Украине Татьяна работала фельдшером, вела самостоятельный прием пациентов.
После подачи заявки Татьяну пригласили на организационную встречу в медцентр.
«На собрании нас, соискателей, было около двадцати пяти человек. Исходя из встречи стало совершенно ясно, что работать нормально по своей специальности никак не получится», — с огорчением рассказывает украинка.
«Без лицензии возьмут только на черновую работу, на минимальную ставку. Нам озвучили зарплату в 650 евро. А лицензия сдается на эстонском языке, который, естественно, никто не знает и за месяц не выучит. Пока же с исикукодом и без языка можно пойти в санитарки, сиделки и помощники медсестры. На встрече были и врачи, им вообще столько всего нужно пройти, чтобы разрешили работать», — сокрушается Татьяна.
«Санитаркой я работать точно не буду. Простите, но самоуважение не переступаю. Я попробую найти работу по другой специальности — у меня три образования», - добавляет она.
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