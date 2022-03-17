"Я просто поняла, что больше не могу". С российского ТВ массово уходят журналисты

"Остановитесь, черт вас подери! У вас мощнейшее оружие массового поражения — прямой эфир. Войдите в историю, используйте те 30-40 секунд, которые у вас есть до ухода на аварийную заставку, чтобы сказать своим жертвам правду. Исправьте все, пожалуйста!"

Это отрывок из поста Татьяны Александровой — бывшей ведущей программы "Вести", которая вела праймовые эфиры в 2006-2007 гг. Она написала его 26 февраля — через два дня после начала войны, обращаясь к бывшим коллегам, которых перечислила поименно. В этом списке, в числе прочих, были ведущая НТВ Ирада Зейналова, ведущий ВГТРК Эрнест Мацкявичус и собкор ВГТРК в Германии Михаил Антонов.

В интервью латвийскому Delfi Александрова заявила, что обращалась к людям, а не к функции, которую они выполняют: "Как хорошо подготовленные функционеры, при желании, они разбили бы любые мои апелляции — как Киселев уничтожил Дудя только потому, что Дудь не "натаскан" на ведение нечестного боя. Но я не вызывала их на бой — я умоляла их вспомнить о том, что они — люди. В любом общении полезно видеть напротив себя живого человека, а не машину зла. Если, конечно, ты хочешь результат, а не проораться".

Никто из бывших коллег Александровой на призыв не откликнулся. Более того, многие поспешили вымарать ее пост со своих страниц и вообще перестали делать публикации. Зато с криком "Остановите войну!" в эфир новостей Первого канала ворвалась до этого мало кому известная редактор Марина Овсянникова. Акция, которая длилась 4 секунды, сделала ее известной на весь мир, а сама Марина стала символом журналистского протеста в России. На это фоне особенно резонансно выглядели новости об увольнении сразу нескольких топовых сотрудников федеральных каналов.

НТВ покинули ведущая Лилия Гильдеева и собкор Вадим Глускер. С Первого канала, по данным источника Delfi, ушла собкор Жанна Агалакова. Гильдеева написала заявление об уходе еще до акции Овсянниковой. На вопрос Delfi, что стало причиной ухода, она ответила, что "больше не могла в этом участвовать":