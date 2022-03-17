Не принимать российских студентов в Тартуский университет — это ошибка

Война России против Украины неизбежно касается всех нас. В конфликте, который потряс весь мир, много беспрецедентного, но, кроме всего прочего, мы никогда не видели того масштабного бойкота, с которым сегодня сталкиваются российские и белорусские граждане во всем мире. Однако помимо множества санкций, необходимых и важных, чтобы остановить боевые действия, есть некоторые ограничения, которые вызывают недоумение. Я имею в виду решение Тартуского университета не принимать в 2022/23 учебном году студентов из России и Беларуси.

Если воспринимать это решение как символический ход, то следует признать, что у университета есть и другие способы выразить свою позицию, будь то поддержка украинских студентов и вузов, прекращение сотрудничества с российскими вузами или приостановка их участия в международных ассоциациях, в которые входит и Тартуский университет. К чести нашего университета стоит отметить, что многие из этих мер уже реализованы.

Для многих молодых россиян Тартуский университет — это возможность начать обучение в первоклассном вузе недалеко от дома, но в совершенно другой атмосфере, не опасаясь преследований. Такую функцию Тарту выполнял и раньше. Например, после Второй мировой войны ученые-евреи не могли работать в российских вузах и переезжали в советскую Эстонию. Среди этих людей были, например, выдающийся экономист академик Михаил Бронштейн, а также семиотик и литературовед Юрий Лотман, 100-летний юбилей которого мы только что отмечали. Кто знает, сколько будущих академиков не вырастет в Тарту из-за этого решения.

Кроме того, в России проживает много представителей финно-угорских народов, которые тоже могли бы приехать в Тарту на учебу. Эстонское государство уже много лет поддерживает образование представителей родственных народов. Однако подавляющее большинство из них являются гражданами России, а значит, этим неудачным решением мы закроем дверь в Европу и для молодежи из родственных эстонцам народов.