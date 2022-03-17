Не принимать российских студентов в Тартуский университет — это ошибка
Спорное решение Сената Тартуского университета не принимать новых студентов из России и Беларуси на обучение в бакалавриате и магистратуре в этом учебном году принесет больше вреда, чем пользы, считает выпускник Тартуского университета, вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).
Война России против Украины неизбежно касается всех нас. В конфликте, который потряс весь мир, много беспрецедентного, но, кроме всего прочего, мы никогда не видели того масштабного бойкота, с которым сегодня сталкиваются российские и белорусские граждане во всем мире. Однако помимо множества санкций, необходимых и важных, чтобы остановить боевые действия, есть некоторые ограничения, которые вызывают недоумение. Я имею в виду решение Тартуского университета не принимать в 2022/23 учебном году студентов из России и Беларуси.
Если воспринимать это решение как символический ход, то следует признать, что у университета есть и другие способы выразить свою позицию, будь то поддержка украинских студентов и вузов, прекращение сотрудничества с российскими вузами или приостановка их участия в международных ассоциациях, в которые входит и Тартуский университет. К чести нашего университета стоит отметить, что многие из этих мер уже реализованы.
Для многих молодых россиян Тартуский университет — это возможность начать обучение в первоклассном вузе недалеко от дома, но в совершенно другой атмосфере, не опасаясь преследований. Такую функцию Тарту выполнял и раньше. Например, после Второй мировой войны ученые-евреи не могли работать в российских вузах и переезжали в советскую Эстонию. Среди этих людей были, например, выдающийся экономист академик Михаил Бронштейн, а также семиотик и литературовед Юрий Лотман, 100-летний юбилей которого мы только что отмечали. Кто знает, сколько будущих академиков не вырастет в Тарту из-за этого решения.
Кроме того, в России проживает много представителей финно-угорских народов, которые тоже могли бы приехать в Тарту на учебу. Эстонское государство уже много лет поддерживает образование представителей родственных народов. Однако подавляющее большинство из них являются гражданами России, а значит, этим неудачным решением мы закроем дверь в Европу и для молодежи из родственных эстонцам народов.
Вызывают недоумение заявления представителей Тартуского университета о невозможности контролировать настроения и отношение абитуриентов к российско-украинской войне. Тартуский университет не выдает визы или вид на жительство и, насколько мне известно, не проводит проверку на соответствие какой-то идеологии. Надеюсь, что время таких практик давно прошло. Конечно, среди приезжих из третьих стран могут быть и такие люди, которые воспользуются ситуацией, но пускай всякими махинаторами с видом на жительство, шпионами и прочими жуликами занимаются соответствующие правоохранительные органы, а не Тартуский университет.
Война стала испытанием для людей не только в Украине, но и здесь, в Эстонии. Мы все должны приложить усилия, чтобы справиться с прибытием тысяч беженцев и избежать ненужной напряженности в обществе. Среди прочего, для этого необходимо здоровое отношение к жизни и здравый смысл. Увы, решение Тартуского университета не принимать новых студентов из России и Беларуси не отличается такими характеристиками.
Если Запад (а именно как часть Запада, несомненно, в их глазах воспринимаются Эстония и Тартуский университет) отталкивает этих молодых людей, то мы посылаем плохой сигнал. В Тарту и Эстонии эти молодые люди не просто получают образование. Большинство приехавших из других стран выпускников университета, которые не станут выдающимися исследователями, на всю жизнь останутся своеобразными послами Эстонии, которые смогут рассказать своим соотечественникам, что мы за страна и что мы думаем.
В раздираемом войной мире такие люди на вес золота: прозападно настроенные россияне помогут нам в будущем больше, чем сегодняшние шаги, которые политически понятны, но по сути губительны для нас в долгосрочной перспективе. Если мы хотим, чтобы эти люди могли помочь нам навести необходимые мосты в будущем, мы должны принять этих молодых людей в университет.