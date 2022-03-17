В ласнамяэском лесу Сели начинается подготовка к строительству площадки для семейного отдыха

”Мы хотим создать в лесу Сели уютное и безопасное городское пространство, отвечающее современным нуждам и ожиданиям горожан. Осенью прошлого года мы обращались к горожанам, интересовались их мнением относительно проекта, и теперь мы можем приступить к работам по строительству площадки для семейного отдыха, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. — Приносим извинения за неудобства, которые доставят эти работы, и просим всех участников движения следовать указаниям временных средств организации движения”.

Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко добавила, что лес Сели станет прекрасным местом отдыха для всей семьи.

”На территории планируется построить две игровые площадки, одна для малышей до 3 лет, другая для детей постарше. На южной стороне леса расположится спортивная площадка с тренажерами, а в центре — уютное место для отдыха, — пояснила Юрченко. — В парке будут оборудованы две площадки для собак, одна для больших, другая для маленьких. Часть деревьев, которые будут вырублены во время подготовительных работ, впоследствии будут использованы в ходе строительства площадки для выгула собак”.

В лесу появятся скамейки и урны для мусора, а установка освещения позволит улучшить видимость и сделать место более безопасным. Также будут приведены в порядок дорожки и улучшен доступ к лесу.

С эскизом леса Сели можно ознакомиться здесь. Работы будут выполнены по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.