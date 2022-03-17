”Покажите этому путинскому ***** глаза этого ребенка и плачущих врачей”. Российской армии стратегически важно захватить Мариуполь. Город бомбят и стирают с лица Земли

Журналисты стали свидетелями еще нескольких детских смертей. 2 марта 16-летний Илья пошел с друзьями играть в футбол на поле возле школы. Взрывом ему оторвало ноги. Позже он умер в больнице. Полуторагодовалого Кирилла родители привезли в больницу с осколочным ранением головы 4 марта. Врачам также не удалось его спасти.

Вначале российская армия бомбила в городе военные объекты, но затем обстрелам стали подвергаться и гражданские, и жителям все чаще приходилось скрываться в бомбоубежищах. По свидетельству журналистов АР, ситуация стала резко меняться 27 февраля — тогда они задокументировали гибель ребенка. В городскую больницу привезли окровавленную шестилетнюю девочку в пижаме. Рядом с ней был раненый отец с перевязанной головой. Врачи безуспешно пытались реанимировать ее. Когда корреспондент снимал это, один из врачей не выдержал и выругался прямо в камеру: ”Покажите этому путинскому ***** глаза этого ребенка и плачущих врачей”.

”В 2014 году я чувствовала больше страха, сейчас я не чувствую такой паники, — говорила корреспонденту АР 24 февраля на местном рынке жительница Мариуполя Анна Ефимова. — Паники нет. Бежать некуда, куда нам бежать?”

В самые первые дни войны из Мариуполя, население которого составляет 430 тысяч человек, срочно уехали около ста тысяч жителей. Другие же не стали придавать слишком большого значения происходящему. В 2014 году город уже захватывали пророссийские сепаратисты из ДНР, но вскоре его освободила украинская армия.

С самого начала войны в Мариуполе находились корреспондент Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка, сотрудничающие с агентством Associated Press. Они публиковали свидетельства боевых действий, например, снимки из разбомбленного роддома, которые российские власти называли фейком. ”Медуза” пересказывает их репортаж о происходящем в городе.

Жилые кварталы Мариуполя подвергаются ежедневным массированным обстрелам. По подсчетам местных властей, в городе погибли уже более двух с половиной тысяч мирных жителей, в том числе много детей. Минобороны РФ отрицает, что бомбит гражданские объекты.

Из-за постоянных массированных обстрелов жители Мариуполя не могут похоронить своих родных. Власти просят оставлять трупы на улице, потому что проводить похороны слишком опасно. Тела складывают в общую братскую могилу — узкую траншею, наспех вырытую на окраине города. Рабочие стараются быстрее сбросить тела, чтоб самим не попасть под обстрел. ”Единственное, чего я хочу, чтобы все это поскорее закончилось. Пусть будут прокляты все те люди, которые это затеяли”, — говорит рабочий Владимир Быковский.

С приходом марта Мариуполь оказался в тотальной осаде. Такую тактику, выматывающую население, российские войска использовали ранее в Чечне и Сирии. В городе нет электричества, тепла, воды, продуктов питания. Порт заблокирован, выездные дороги заминированы. Гуманитарную помощь не доставляют. Чтобы добыть воду, люди растапливают снег. На морозе греются и готовят еду, сжигая остатки мебели. Телевидение и радио отключены, информацию жители могут получать разве что из автомобильных стереосистем, но там крутят российские новости, которые транслируют совершенно противоположную картину того, что творится в Мариуполе.

”У россиян есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним, постоянно бомбить и обстреливать”, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время в городе стали фиксировать случаи мародерства. Из-за паники полки продуктовых магазинов быстро пустеют. Ночью все прячутся в подземных убежищах, а днем выбираются наружу, чтобы наскоро разжиться чем только можно для пропитания.

9 марта город подвергся авиаудару, который пришелся на местный роддом. По всему миру разлетелись кадры с двумя беременными женщинами. Эти фотографии сделал Евгений Малолетка. Одну из женщин несли на носилках, у нее был раздроблен таз и оторвано бедро. Пока ее везли в другую больницу, она кричала: ”Убейте меня сейчас”. Ее ребенок родился мертвым, а спустя полчаса она умерла сама. Ее имя пока не известно.