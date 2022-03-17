Госсекретарь США Блинкен: Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы попытаться оправдать свои зверства
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент РФ Владимир Путины постоянно лжет для оправдания своих зверств в разных странах. Он напомнил об агрессии в Украине, Грузии, Сирии, пишет "Обозреватель".
Соответствующий твит глава Госдепа опубликовал 17 марта. Политик отметил, что Кремль регулярно пытается переложить вину на кого-то другого (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы видели это в Грузии в 2008 году, на востоке Украины в 2014 году, в Сирии в 2018 году, в Великобритании в 2018 году. Теперь это снова происходит в Украине в 2022 году. Кремль постоянно выдумывает ложь, чтобы переложить вину и попытаться оправдать его зверства", – отметил Блинкен.
Также он опубликовал видео, на котором содержится призыв остановить ложь.