Госсекретарь США Блинкен: Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы попытаться оправдать свои зверства

"Мы видели это в Грузии в 2008 году, на востоке Украины в 2014 году, в Сирии в 2018 году, в Великобритании в 2018 году. Теперь это снова происходит в Украине в 2022 году. Кремль постоянно выдумывает ложь, чтобы переложить вину и попытаться оправдать его зверства", – отметил Блинкен.