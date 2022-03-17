"Спецоперация" идет по плану, в России — "пятая колонна". Что сказал Путин на 21-день войны с Украиной

В среду, 16 марта, Путин по видеосвязи принял участие в совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. После этого Кремль опубликовал президентский указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации". Также Путин пообещал поднять пенсии и зарплаты бюджетников.

О "пятой колонне"

"Они [Запад] и сейчас, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, превратить в слабую зависимую страну, нарушить территориальную целостность, расчленить — в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не вышло, не выйдет и сейчас. Безусловно, они будут делать ставку на так называемую "пятую колонну". На нацпредателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь у нас, а живет там. И живёт не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию".