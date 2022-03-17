Джонсон озвучил способ остановить Путина

Об этом Борис Джонсон написал в своей статье для британского издания The Telegraph. "Российский лидер воспользовался нашей потребностью в его нефти и газе, но теперь мы должны вернуть контроль", — пишет премьер.

Запад зависит от Путина

Несмотря на агрессию России в 2014-м и аннексию части территории, западные страны продолжили наращивать экономические связи с РФ. Зависимость от нефти и газа увеличилась.

"И поэтому когда он, наконец, пришел, чтобы начать свою жестокую войну в Украине, он знал, что миру будет очень трудно его наказать. Он знал, что создал зависимость. Вот почему он чувствует себя способным бомбить родильные дома. Вот почему он набрался смелости, чтобы беспорядочно нападать на беженцев. И по мере того, как падают его бомбы, стоимость нефти и газа растет еще больше, а это означает, что у вас меньше денег, а у Путина больше", — написал Джонсон.

Единственный способ остановить Путина — перестать покупать его газ

"Единственный способ заставить Путина прекратить свою агрессию и уважать международное право — это прекратить магистральные перевозки российских углеводородов. Мы должны признать, что такой шаг будет болезненным", — уверен британский премьер.

Для этого нужно:

- Переходить на альтернативные источники энергии. "Зеленое" электричество лучше не только для окружающей среды, но и для банковского баланса. Киловатт ветряной турбины Северного моря стоит меньше, чем киловатт, произведенный электростанцией, работающей на газе.

- Нужно делать ставки на атомные станции. "Мы будем использовать потенциал всех технологий возобновляемой энергии в этой стране, от энергии приливов до гидро- и геотермальной энергии. Но нам также нужна базовая энергия — мощность, на которую можно положиться, даже когда не светит солнце или не дует ветер", — отметил Джонсон.

"Это безумие, что мы импортируем нефть и газ из путинской России, когда у нас есть собственные ресурсы в Северном море. Пришло время вселить в инвесторов больше доверия к британским углеводородам. Таким образом, у нас будет больше внутренней энергетической устойчивости при переходе к безуглеродному будущему", — подытожил премьер.