Байден впервые назвал Путина военным преступником

Выступая перед журналистами после мероприятия в Белом доме в среду, Байден сказал: "Я думаю, что он военный преступник".

На вопрос о том, знаменует ли этот комментарий Байдена измнение в оценке США событий в Украине, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что слова президента говорят сами за себя. "Он говорил о том, что мы все видим по телевидению - о варварских действиях жестокого диктатора, вторгнувшегося в чужую страну", - добавила Псаки.

Ранее в среду госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США тщательно изучают, намеренно ли российские силы нападают на мирных жителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "недопустимой и непростительной риторикой" слова президента США Джо Байдена, сказавшего, что президент Путин - военный преступник.

"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", - цитирует официального представителя Кремля агентство ТАСС.

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