Байден обвинил Путина в "зверствах" и объявил о новой военной помощи Украине

"Путин производит в Украине ужасающие разрушения, бомбит жилые здания, роддома и больницы", — заявил Байден в среду, 16 марта, в Белом доме. По его словам, мир объединился в поддержке Украины и в "решимости сделать все, чтобы Путин заплатил очень высокую цену" за это. Америка вместе с союзниками возглавит эти усилия, заявил президент США.

По словам Байдена, американцы должны настроиться на "долгую и тяжелую борьбу", американский народ окажет Украине решительную поддержку перед лицом "аморальной" атаки президента России Путина. "Это борьба между прихотями автократа и стремлением людей к свободе", и Америка находится на стороне "сил свободы", заявил он.

Байден объявил о новой военной помощи для Украины

Джо Байден также объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов. "Я использую свою президентскую власть, чтобы выделить дополнительную помощь в сфере безопасности, чтобы Украина могла отбивать российское наступление. Это дополнительные 800 млн долларов", — заявил он.

По его словам, США предоставят Украине 800 систем противовоздушной обороны (ПВО). Судя по этому заявлению, речь идет о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) Stinger, которые США уже передавали Украине. По просьбе президента Зеленского, мы поможем Украине получить также системы ПВО большой дальности, а также ракеты к ним, добавил Байден.

Кроме того, в новый пакет помощи войдут 9000 единиц противотанкового вооружения. Судя по словам Байдена, речь идет о ПТРК Javelin, которые Вашингтон уже передавал раньше Киеву. Помимо этого, украинские войска получат 7000 единиц стрелкового оружия, включая пулеметы и гранатометы, а также 20 млн патронов к стрелковому оружию и снарядов для артиллерии и минометов.

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