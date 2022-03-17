Знакомство с эстонской системой школьного образования. К чему быть готовым родителям?

Дети в Эстонии идут в школу с 7 лет и учатся 12 лет. Эстония — одна из немногих стран, предлагающих школьное образование на русском языке. В среднем, соотношение русскоязычных и эстоноязычных школ в Эстонии 40/60, но важно понимать, что это зависит от региона: на востоке страны больше русскоязычных школ, на западе — эстоноязычных. Я сознательно не употребляю терминов ”русские” и ”эстонские” школы: образования полностью на русском языке в Эстонии больше нет, часть предметов даже в русскоязычных

школах с начальной школы начинают преподавать на эстонском, и со временем доля этих предметов становится всё больше.

На протяжении школьной жизни русскоязычные школьники сдают промежуточные так называемые ”уровневые” работы, в том числе на знание эстонского языка как иностранного, а для окончания основной школы (то есть, после 9ого класса), все ученики — независимо от

школы, в которой они учились — должны сдать обязательные экзамены по эстонскому языку и математике.

Приняв во внимание всё вышесказанное и учитывая возраст вашего ребёнка, вы можете примерно понять, насколько тяжёлой будет адаптация его к школьной жизни: чем старше ребёнок, тем ему будет труднее. Ситуация может немного облегчиться, если ребёнок учил в

школе английский (а во многих школах в Эстонии английский учат начиная с 1 или 2 класса), в противном случае усваивать два иностранных языка параллельно — задача не из лёгких.

С формальной точки зрения, для устройства ребёнка в школу нужен только его личный код и заявление от родителей. Даже если у вас пока нет вида на жительство, личный код можно получить, написав соответствующее заявление в отделе ЗАГС или районной администрации

(для Таллинна — см. здесь). Услугу предоставят максимально в течение месяца, но на практике — быстрее.