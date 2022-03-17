Знакомство с эстонской системой школьного образования. К чему быть готовым родителям?
Среди тех, кто приехал в Эстонию из Украины — много детей, которым пришлось прервать учебу в школе. Теперь эти дети могут продолжить свою обучение в эстонских школах. Как же разобраться в школьной системе и выбрать школу?
Блогер RusDelfi Ксения, которая сама не так давно переехала в Эстонию и устраивала в школу своего ребенка, поделилась собственным опытом и рассказала подробно о системе школьного образования в Эстонии.
Дети в Эстонии идут в школу с 7 лет и учатся 12 лет. Эстония — одна из немногих стран, предлагающих школьное образование на русском языке. В среднем, соотношение русскоязычных и эстоноязычных школ в Эстонии 40/60, но важно понимать, что это зависит от региона: на востоке страны больше русскоязычных школ, на западе — эстоноязычных. Я сознательно не употребляю терминов ”русские” и ”эстонские” школы: образования полностью на русском языке в Эстонии больше нет, часть предметов даже в русскоязычных
школах с начальной школы начинают преподавать на эстонском, и со временем доля этих предметов становится всё больше.
На протяжении школьной жизни русскоязычные школьники сдают промежуточные так называемые ”уровневые” работы, в том числе на знание эстонского языка как иностранного, а для окончания основной школы (то есть, после 9ого класса), все ученики — независимо от
школы, в которой они учились — должны сдать обязательные экзамены по эстонскому языку и математике.
Приняв во внимание всё вышесказанное и учитывая возраст вашего ребёнка, вы можете примерно понять, насколько тяжёлой будет адаптация его к школьной жизни: чем старше ребёнок, тем ему будет труднее. Ситуация может немного облегчиться, если ребёнок учил в
школе английский (а во многих школах в Эстонии английский учат начиная с 1 или 2 класса), в противном случае усваивать два иностранных языка параллельно — задача не из лёгких.
С формальной точки зрения, для устройства ребёнка в школу нужен только его личный код и заявление от родителей. Даже если у вас пока нет вида на жительство, личный код можно получить, написав соответствующее заявление в отделе ЗАГС или районной администрации
(для Таллинна — см. здесь). Услугу предоставят максимально в течение месяца, но на практике — быстрее.
Но, как и практически во всём в жизни, у процесса устройства ребёнка в школу есть свои подводные камни. А именно, многое в этом процессе зависит от администрации школы: во многих школах отказывают в приёме ребёнка без регистрации по месту жительства. А оформить регистрацию вы не можете до тех пор, пока у вас и членов вашей семьи не получен вид на жительство. Так что как обычно, многое решает человеческий фактор. Помните, что если вид на жительство у вас получен, ребёнок зарегистрирован, а школа, в которую вы хотите попасть, подходит по месту жительства, администрация школы формально не имеет оснований для отказа вам.
Лучше, если при устройстве ребёнка в школу, у вас с собой будет выписка оценок за предыдущие годы обучения и медицинская карта. В любом случае, с ребёнком будут проведены собеседования по основным предметам, возможно, предложено письменное тестирование.
Если ребёнку исполняется 7 лет до октября текущего года включительно, он обязан пойти в сентябре в первый класс. Если вы прибыли в Эстонию заранее и оформили все необходимые документы, в марте (с 1 по 15 число) можно подать заявление о поступлении в первый класс дистанционно через школьную систему eKool или лично в Департаменте образования вашего года. Уже в мае родителей извещают о школе по месту жительства, которая назначена ребёнку, остаётся только определиться с тем, подходит вам эта школа или нет и известить об этом администрацию школы.
Однако для тех, кто получил статус военных беженцев и устраивает детей в школу прямо сейчас процедура несколько другая. Вам нужно заполнить данное заявление, поставить свою электронную подпись и отправить его в выбранную вами школу. Если такую подпись вы поставить не можете, то заявление можно принести лично в бумажном виде, подписав его от руки. Подробнее можно прочитать на странице Министерства образования.
Другую важную информацию о поступлении в первый класс можно найти здесь. Не исключено, что первые несколько месяцев для ребёнка будут очень сложными: своё влияние на него уже оказал переезд в другую страну, а обучение в новой школе, новом коллективе и — хотя бы частично — но на другом языке ещё добавляют трудностей.
Поддерживайте своего ребёнка, разговаривайте с ним, проводите беседы с преподавателями, и всё обязательно получится!