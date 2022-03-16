Международный суд ООН потребовал прекратить войну России против Украины

Представители России на оглашении постановления отсутствовали, передает DW.

Международный суд ООН удовлетворил иск Украины против России, с которым она обратилась две недели назад, пожаловавшись на нарушение принятой в 1948 году Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Председательствующая судья Джоан Донохью заявила, что "насилие должно прекратиться", поскольку эта "операция ведет к бесчисленному количеству убитых и раненых".

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение суда. "Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину", - написал Зеленский в Twitter. По его словам, игнорирование Россией решения приведет к еще большей ее изоляции.

Суд не может заставить Россию выполнить вердикт

Решение суда обязательно к исполнению, однако эксперты сомневаются, что Россия его выполнит, указывая на то, что представители Москвы бойкотировали заседание суда. У суда нет средств для принуждения проигравшей спор стороны к исполнению вердикта. Однако он может стать знаковым для усиления международного давления на Россию.

Нынешнее решение суда является предварительным. Окончательное постановление будет вынесен после основного разбирательства, на которое могут уйти годы.

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