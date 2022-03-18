Как быть тем украинцам, которые приехали в Эстонию ранее 24 февраля?

В редакцию Delfi обратился Никита, который попросил нас разобраться в ситуации. Его мать приехала к нему из Одессы почти за неделю до начала военных действий — почувствовала, что растет напряжение. Вот и решила поехать к сыну, работающему в Эстонии. Обратно планировала уехать в конце марта, но после 24 февраля планы пришлось поменять.

Однако как теперь быть — не понятно, ведь временное убежище в виде годичного вида на жительство женщине не положено — слишком рано приехала. А получать убежище на общих основаниях долго, срок рассмотрения до 6 месяцев, причем все это время работать нельзя. "Это несправедливо! Мама приехала не намного раньше начала войны" — жалуется молодой человек.

Однако согласно официальной информации, временную защиту в Эстонии могут получить только следующие категории граждан:

Граждане Украины и члены их семей, которые проживали в Украине до 24.02.2022 и прибыли в Эстонию с 24.02.2022.

Лица, проживавшие в Украине до 24.02.2022 г. и прибывшие в Эстонию с 24.02.2022 г. или являющиеся гражданами другой третьей страны и имевшие международную защиту в Украине, а также члены их семей.



Право на временную защиту не распространяется на граждан Украины и членов их семей, которые проживали или находились в Эстонии до 24.02.2022.

Таким образом, в непростой ситуации оказались и те украинцы, которые на законном основании работали в Эстонии, но планировали вернуться Украину весной, так как их разрешения на работу истекают в ближайшее время.

Однако государство приняло меры и продлило временные разрешения таких людей до 31 мая. Министр внутренних дел Кристиан Яани пояснил, что постановление продляет право на работу в Эстонии тех граждан Украины, которые не могут ходатайствовать о временной защите, так как находились и работали в Эстонии до 24 февраля, когда путинский режим напал на их страну, и чей период краткосрочной роботы завершился или вот-вот завершится.