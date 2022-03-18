Как быть тем украинцам, которые приехали в Эстонию ранее 24 февраля?
В редакцию Delfi обратился Никита, который попросил нас разобраться в ситуации. Его мать приехала к нему из Одессы почти за неделю до начала военных действий — почувствовала, что растет напряжение. Вот и решила поехать к сыну, работающему в Эстонии. Обратно планировала уехать в конце марта, но после 24 февраля планы пришлось поменять.
Однако как теперь быть — не понятно, ведь временное убежище в виде годичного вида на жительство женщине не положено — слишком рано приехала. А получать убежище на общих основаниях долго, срок рассмотрения до 6 месяцев, причем все это время работать нельзя. "Это несправедливо! Мама приехала не намного раньше начала войны" — жалуется молодой человек.
Однако согласно официальной информации, временную защиту в Эстонии могут получить только следующие категории граждан:
- Граждане Украины и члены их семей, которые проживали в Украине до 24.02.2022 и прибыли в Эстонию с 24.02.2022.
- Лица, проживавшие в Украине до 24.02.2022 г. и прибывшие в Эстонию с 24.02.2022 г. или являющиеся гражданами другой третьей страны и имевшие международную защиту в Украине, а также члены их семей.
Право на временную защиту не распространяется на граждан Украины и членов их семей, которые проживали или находились в Эстонии до 24.02.2022.
Таким образом, в непростой ситуации оказались и те украинцы, которые на законном основании работали в Эстонии, но планировали вернуться Украину весной, так как их разрешения на работу истекают в ближайшее время.
Однако государство приняло меры и продлило временные разрешения таких людей до 31 мая. Министр внутренних дел Кристиан Яани пояснил, что постановление продляет право на работу в Эстонии тех граждан Украины, которые не могут ходатайствовать о временной защите, так как находились и работали в Эстонии до 24 февраля, когда путинский режим напал на их страну, и чей период краткосрочной роботы завершился или вот-вот завершится.
”Они имеют законные основания для пребывания в Эстонии, и постановление разрешает им работать в Эстонии до 31 мая. К этому времени, мы надеемся, будут приняты необходимые поправки к закону, которые позволят не применять к работе этой целевой группы положения Закона об иностранцах, касающиеся краткосрочной работы” — сказал Яани. При этом для тех, чье разрешение на работу утратило силу, также есть выход.
”Никого не бросят в беде, просто работодатель должен будет снова зарегистрировать их краткосрочную работу в Департамента полиции и погранохраны. Таких людей около 500”, — сказал Яани.
Что же делать тем, кто находился в Эстонии до 24 февраля, но разрешения на работу не имел?
В таком случае, есть два варианта: подавать ходатайство об убежище, рассмотрение которого займет до 6 месяцев, либо искать работу уже сейчас, без получения статуса беженца.
Главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Кадак подробно комментирует ситуацию.
"Ходатайствовать о временной защите, в рамках которой граждане Украины получают вид на жительство на год, и в том числе право на работу, могут граждане Украины, которые до 24 февраля жили в Украине. Те граждане Украины, которые прибыли в Эстонию раньше, распоряжением генерального директора Департамента полиции и погранохраны могут находиться и дальше в Эстонии легально, даже если срок действия оснований для законного нахождения истек, вплоть до новых распоряжений.
Если эти граждане Украины желают работать, то их работодатель должен до того, как человек приступит к работе, заранее зарегистрировать краткосрочную работу этого гражданина Украины в Департаменте полиции и погранохраны и выполнять условия, связанные с краткосрочной работой, например, связанные с размером заработной платы критерии".