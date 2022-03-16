ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (21-й день) | В переговорах наметился прогресс, Путин рассказал о судьбе "пятой колонны" в России
— Владимир Путин прокомментировал происходящее вокруг Украины и в российской экономике. Главное:
- Спецоперация России идет по плану.
- Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям.
- Да, безусловно, они [Запад] будут делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а ментально — там. И живет не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. <...>Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы
— Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил в Конгрессе США Как сообщает УНИАН, он призвал Америку продолжать вводить санкции в отношении России, чтобы Москва не могла продолжать финансирование войны, установить над Украиной бесполетную зону и предоставить стране авиацию и зенитно-ракетные системы для защиты.
— СК завел первые уголовные дела за распространение фейков о вооруженных силах России. Дела возбуждены в отношении блогера Вероники Белоцерковской (Belonika), а также жительницы Северска и жителя Томска.
— В Мариуполе сбросили «сверхмощную бомбу» на Драматический театр, где прятались люди, заявил депутат Верховной Рады Сергей Тарута.
— Financial Times сообщил, что Россия и Украина разработали план, который может положить конец войне. По словам источников FT, проект соглашения состоит из пятнадцати пунктов. Однако позже Член украинской делегации на переговорах Подоляк заявил, что представленный в газете Financial Times план урегулирования не представляет позицию Киева.
— Роскомнадзор заблокировал сайт BBC News, Bellingcat (признан иноагентом), израильского Девятого канала, эстонской газеты Postimees.
— Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из состава организации.
— С 24 февраля в Украине погибли не меньше 691 мирного жителя, еще 1143 человека пострадали. Такие данные опубликовало управление комиссара ООН по правам человека.
— Международная шахматная федерация разрешила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под флагом FIDE.
- В зоне боевых действий в Украине 15 марта убит еще один российский генерал. Об этом, в частности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, не называя имя погибшего военного, пишет "Медуза".
Государства Североатлантического альянса намерены и дальше предоставлять Украине практическую помощь, включая поставки оружия. Об этом, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По просьбе журналистов, генсек НАТО прокомментировал и предложение вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского направить миротворческую миссию альянса в Украину. "Мы поддерживаем мирные усилия, мы призываем Россию и президента Путина вывести свои войска, но у нас нет планов размещать войска НАТО на территории Украины", — заявил Столтенберг.
Международный суд ООН в среду потребовал от России немедленно прекратить военное вторжение в Украину. "РФ должна немедленно остановить военное насилие, которое она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины", - говорится в постановлении суда, объявленном в среду, 16 марта, в Гааге.
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