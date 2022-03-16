В Японии произошло мощное землетрясение. Объявлена угроза цунами у берегов Фукусимы

Угроза цунами объявлена в двух японских провинциях — Мияги и Фукусима, — после землетрясения магнитудой 7,3 в Тихом океане недалеко от восточного побережья основного японского острова Хонсю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на службу NHK.