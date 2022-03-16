В Японии произошло мощное землетрясение. Объявлена угроза цунами у берегов Фукусимы
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Угроза цунами объявлена в двух японских провинциях — Мияги и Фукусима, — после землетрясения магнитудой 7,3 в Тихом океане недалеко от восточного побережья основного японского острова Хонсю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на службу NHK.
По данным службы, очаг землетрясения находился в водах у побережья префектуры Фукусима и залегал на глубине 60 км.
По некоторым данным, без света осталось больше 2 миллионов зданий.
Сообщается о повреждении АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2", власти сейчас проводят оценку ущерба.