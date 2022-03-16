16.03.2022, 19:06
ВИДЕО | Последние слова украинского солдата: забирайте свои ружья и уходите, и приходите обратно пить водку и есть сало
По данным местных украинских источников, позавчера погиб знаменитый активист и доброволец, воевавший под кодовым именем "Красный" харьковчанин. Независимое украинское информагенство UNIAN опубликовало последнее интервью, которое было сделано с вставшим на защиту родины мужчиной незадолго до его гибели.
"Мы воюем не с Россией, а с Путиным", - сказал солдат. "Мы любим свой дом. Уходите отсюда с оружием и приходите к нам пить водку и есть сало", - сказал в интервью погибший позже солдат.
Мужчина погиб в понедельник в своем родном Харькове под огнем российских войск. Delfi не удалось узнать, кто стал автором последнего интервью с мужчиной.
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