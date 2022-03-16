ВИДЕО | Последние слова украинского солдата: забирайте свои ружья и уходите, и приходите обратно пить водку и есть сало

"Мы воюем не с Россией, а с Путиным", - сказал солдат. "Мы любим свой дом. Уходите отсюда с оружием и приходите к нам пить водку и есть сало", - сказал в интервью погибший позже солдат.

Мужчина погиб в понедельник в своем родном Харькове под огнем российских войск. Delfi не удалось узнать, кто стал автором последнего интервью с мужчиной.

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