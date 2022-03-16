FT: Украина и Россия добились значительного прогресса в переговорах

По словам собеседников издания, предлагаемая сделка, которую украинские и российские переговорщики впервые обсудили в полном объеме в понедельник, предполагает отказ Киева от амбиций по вступлению в НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение — в обмен на защиту от союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Характер западных гарантий безопасности Украины и их приемлемость для Москвы может оказаться большим препятствием для любой сделки, как и статус украинских территорий, захваченных в 2014 году, отмечает издание.

Украинские власти по-прежнему скептически относятся к тому, что президент России Владимир Путин полностью привержен миру, они опасаются, что Москва может пытаться выиграть время для перегруппировки своих сил и возобновления наступления.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Financial Times, что любая сделка будет включать пункт о выводе российских войск с территорий, захваченных после 24 февраля.

Украина сохранит свои вооруженные силы, но будет обязана оставаться вне военных союзов, таких как НАТО, и воздерживаться от размещения иностранных военных баз на своей территории, пишет издания. О таких условиях ранее в среду заявил глава российской делегации переговорщиков Владимир Мединский, Подоляк раскритиковал позицию Мединского (см. ниже).