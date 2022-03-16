КАРТА | Эстонский Генштаб: российские войска могут пойти на эскалацию насилия. Возможна провокация с применением химических веществ

Общая информация:

Переговоры между Украиной и Россией продолжаются. Делегации обеих стран проявляют сдержанный оптимизм в отношении возможности достижения компромиссов. В то же время почти наверняка на этом этапе Российская Федерация (РФ) не пойдет на уступки, которые касаются изменения заявленных ей статегических целей в отношении Украины.

Также крайне маловероятно, что переговоры снизят активность вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), скорее наоборот, российские войска могут пойти на эскалацию боевых действий с целью улучшения переговорных позиций своей стороны. При этом эскалация насилия может быть оправдана провокацией или инцидентом с применением химических веществ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали призывать резервистов второй категории. Согласно сообщениям Генерального штаба ВСУ, первый эшелон войск укомплектован кадровыми военными и резервистами первой категории, которые имеют опыт боев в зоне АТО/ОРДЛО — эти резервы исчерпаны практически полностью, люди уже призваны в армию.

В ходе очередного этапа мобилизации резервистов второй категории по началу будут направлять в центры подготовки на дополнительное обучение и лишь после его окончания будут формироваться подразделения для участия в боевых действиях. Привлекать военнослужащих срочной службы пока что не планируется.

Свидетельства участия войск Республики Беларусь во вторжении по-прежнему отсутствуют. Официальная риторика властей Белоруссии скорее говорит о желании дистанцироваться от конфликта.

Оперативные направления:

Боевые действия длятся 21 день. Учитывая, что практически все привлеченные ко вторжению подразделения ВС РФ уже поучаствовали в боях и понесли потери, продолжение боевых действий потребует масштабной перегруппировки войск. На данный момент признаки значительных перемещений соединений ВС РФ отсутствуют.