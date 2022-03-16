Лицо Путина в Отепя нарисовали на биатлонной мишени
На прошлой неделе в Отепя проходил этап Кубка мира по биатлону, куда приехал латвийский спортивный журналист Delfi, который вместе со своими друзьями взял с собой плакат, на котором лицо президента России Владимира Путина было изображено на биатлонной мишени. Полиция плакат с трибун на стадионе "Техванди" быстро сняла.
На плакате были изображены пять мишеней. В центре каждой мишени было изображение Путина с усиками, с явным намеком на Адольфа Гитлера.
"Охранники ничего не спросили у нас по поводу пакета, который мы взяли с собой. Было довольно легко закрепить баннер на трибунах", — сказал Лацис, который приехал из Латвии посмотреть соревнования в качестве зрителя. "Однако полиция быстро сняла плакат. К сожалению, мы к тому времени уже ушли с трибун и не могли сами увидеть, как плакат снимали. Но были свидетели, которые видели как он был снят".
"Полиция сняла плакат, по просьбе организаторов мероприятия", — заявила пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск. "Поскольку плакат, вывешенный на трибунах, не имел владельца и никто не стал предъявлять свои права на него, полиция его забрала по требованию организатора мероприятия. Если владелец хочет забрать плакат обратно, он должен обратиться в полицию, и мы ему всё вернем".
Грета Кюльвет, медиа-менеджер этапа Кубка мира в Отепя, объяснила, что причиной снятия плаката стали правила IBU. "На международных соревнованиях по биатлону запрещена любая политическая реклама или любая другая форма политического высказывания", — пояснил она. "Высказывания поддержки, например, использование украинской символики и другие заявления в поддержку Украины, не запрещены. Но снятый с трибун плакат не призывал к поддержке Украины, его смысл был в политическом послании".
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.