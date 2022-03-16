Война глазами украинского военного: Россия использует тактику "показательного наказания"

"Сейчас характер боевых действий изменился. Российские войска стараются избегать ближних боев. Стараются закрепиться на территориях, которые они уже успели захватить и занимают там оборону, так как продвигаться дальше им не дают, причины тому — войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проблемы с поставки боеприпасов и продовольствия.

Войска РФ используют артиллерию, которая у них, к сожалению, есть — это бесчеловечная акция, ракеты достигают городов. Они попадают в школы, дома культуры, исполкомы, это все неслучайность. Цель — запугать, посеять хаос, есть такой термин — "показательное наказание". Мариуполь и Харьков били планомерно, однако есть некоторые города, в которых бомбили жилой сектор, несколькими ракетами. Это делается для наведения ужаса.

Это не дает ни оперативных, ни тактических результатов. Никакого военного значения в этих действиях нет, таким образом пытаются сеять страх, деморализовать общество, навязать украинцам ощущение, что нет такой точки в Украине, где будет безопасно. Не забывайте, что у нашего противника — одна из крупнейших армий мира. Но мы действуем достаточно эффективно", — сказал военный из Украины.

По его словам, на территорию Украины зашло 97 батальона тактических групп. "Это около 80% вооруженных сил Российской Федерации (из открытых источников эти данные проверить невозможно, эксперты отмечают, что в Украине воюет почти все боеспособные части России, однако не бОльшая часть Вооруженных сил — прим. ред.).

Из общего количества зашедших войск 15% мы уже уничтожили физически. Этих людей больше нет. Еще 15% выведены из строя, они не способны продолжать выполнять свой функционал как боевые единицы, их техника уничтожена, более 60% личного состава этих подразделений ранены, убиты, выжившие деморализованы, местное население гонит такие остатки, многие мародёрствуют, сунуться им здесь некуда", — рассказал он.