Война глазами украинского военного: Россия использует тактику "показательного наказания"
"Сейчас характер боевых действий изменился. Российские войска стараются избегать ближних боев. Стараются закрепиться на территориях, которые они уже успели захватить и занимают там оборону, так как продвигаться дальше им не дают, причины тому — войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проблемы с поставки боеприпасов и продовольствия.
Войска РФ используют артиллерию, которая у них, к сожалению, есть — это бесчеловечная акция, ракеты достигают городов. Они попадают в школы, дома культуры, исполкомы, это все неслучайность. Цель — запугать, посеять хаос, есть такой термин — "показательное наказание". Мариуполь и Харьков били планомерно, однако есть некоторые города, в которых бомбили жилой сектор, несколькими ракетами. Это делается для наведения ужаса.
Это не дает ни оперативных, ни тактических результатов. Никакого военного значения в этих действиях нет, таким образом пытаются сеять страх, деморализовать общество, навязать украинцам ощущение, что нет такой точки в Украине, где будет безопасно. Не забывайте, что у нашего противника — одна из крупнейших армий мира. Но мы действуем достаточно эффективно", — сказал военный из Украины.
По его словам, на территорию Украины зашло 97 батальона тактических групп. "Это около 80% вооруженных сил Российской Федерации (из открытых источников эти данные проверить невозможно, эксперты отмечают, что в Украине воюет почти все боеспособные части России, однако не бОльшая часть Вооруженных сил — прим. ред.).
Из общего количества зашедших войск 15% мы уже уничтожили физически. Этих людей больше нет. Еще 15% выведены из строя, они не способны продолжать выполнять свой функционал как боевые единицы, их техника уничтожена, более 60% личного состава этих подразделений ранены, убиты, выжившие деморализованы, местное население гонит такие остатки, многие мародёрствуют, сунуться им здесь некуда", — рассказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил НАТО закрыть небо над Украиной. Это означает, что над страной не смогут летать российские самолеты. "НАТО очень сдержанно реагирует. Не отдельные государства, а сам Альянс как организация. Верховный Главнокомандующий ВСУ уже не требует закрыть небо, потому что НАТО на это, скорее всего, не согласится, а Украине это нужно делать немедленно. Увы, такие решения НАТО принимает долго, там много бюрократических нюансов. Возможно, мы увидим это, возможно, нет", — сказал военный.
По его словам, Украина может сама справиться, но нехватка количественная. "В целом мы можем закрыть небо сами, если у нас будут соответствующие комплексы. Позиция сейчас иная — поставьте нам необходимые комплексы, мы все организуем сами. Важно понимать, что значительная часть ракет не долетает до цели, их сбивают наши системы ПВО".
НАТО в свою очередь отказывается вводить безполетную зону над Украиной. По мнению генсека Альянса Йенс Столтенберга, это приведет к непосредственному столкновению России и НАТО, а это, в свою очередь, к Третьей мировой войне. Как смотрит на эту ситуацию участник военных действий?
"Как на глупость", — прокомментировал украинец.
Многие европейские страны оказали военную помощь Украине — передают ей вооружение. В том числе и Эстония.
"Эта помощь могла бы быть больше, — считает он. — Поддержка существенная, это факт. Но нам нужно больше. По расчетам союзников, определенной поставки будет достаточно на 5-6 дней, а мы это расходуем за сутки. Важно понимать, что речь идет не о технологиях, а просто про количественный фактор. Мы сейчас не можем штамповать определенные виды вооружения настолько быстро, ведь должен быть определенный запас. Нам не хватает вооружения сугубо количественно", — ответил знающий о ситуации в Вооруженных Силах Украины мужчина.
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