Последний шанс! Катки в Ласнамяэ скоро закроются

”В Ласнамяэ можно считанные дни насладиться катанием на коньках в двух локациях: на уютном катке в парке Тондираба и на ледовом круге стадиона Хярма. Приятно сознавать, что тысячи людей воспользовались возможностью и посетили в этом сезоне обе катка Ласнамяэ”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Стадион Хярма с крупнейшим в Эстонии ледовым кругом расположен возле Ласнамяэской русской гимназии (ул. Коорти, 23). Освещенный ледовый стадион открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 22 часов. Коньки можно взять напрокат до 20:45. Ледовый круг стадиона Хярма открыт до 20 марта (включительно).

Каток в парке Тондираба открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 21 часа, срок действия билета составляет 1 час. Каток под открытым небом расположен в западной части парка Тондираба, посетить его можно со своими собственными коньками (запрещены походные и конькобежные коньки). Каток в парке Тондираба работает до 27 марта (включительно).

При посещении катка больше не нужно предъявлять COVID-справку, при этом в зоне обслуживания все же рекомендуется носить маску.

Дополнительную информацию о работающих в Ласнамяэ катках можно получить на сайте Uisupark, и на домашней странице спортцентра Пирита, который управляет катком на стадионе Хярма.