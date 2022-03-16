Почему антивоенная протестная акция Марины Овсянниковой на "Первом канале" — не фейк и не постановка
Журналист-фактчекер Илья Бер рассказал в Facebook, почему акция сотрудницы "Первого канала" Марины Овсянниковой, которая ворвалась в эфир программы "Время" с антивоенным плакатом, это не постановки и не фейк.
Мнения в фейсбуке PR-стратега (как он сам себя называет) Сергея Дидковского (больше 4 тыс репостов) и журналистки Алены Романюк (больше 400 репостов) о том, что вчерашнее выступление Марины Овсянниковой в эфире Первого канала — постановка и фейк, хоть и разошлось по соцсетям широко, но так и осталось маргинальным.
Я 17 лет работал на телевидении. Правда, не в новостях. Но знакомых и приятелей у меня там осталось много, и я поговорил с несколькими из них. В сжатом виде суть получается такой.
Эфир, действительно, прямой, прямее не бывает. У всех новостей на центральных каналах. При переходе на цифру несколько лет назад задержка стала составлять считанные миллисекунды. И нет, демарш увидели в телеэфире не только жители Дальнего Востока. Точнее они как раз не увидели. А увидели его жители центральной России.
Обычно программа ”Время” выходит в прямом эфире в 13.00 на Дальний Восток, в 17 на Урал, в 21 на Москву. То есть, Андреева приходит на работу к 12 и первый её выход в эфир — в 13 на Дальний Восток. Содержание может различаться, но не концептуально. Линия партии проводится строго. Наполнение другими сюжетами может варьироваться в зависимости от региона. Овсянникова сделала это в 21:35, в прямом эфире на Москву.
Далее. Чтобы попасть в эфирную зону, надо сначала открыть электронный замок (у многих доступ есть, это не необычно), а потом надо пройти через живого мента. Вот на это доступа практически ни у кого нет, но мент не среагировал. В Останкино устроено так, что электронная карта-пропуск у всех одна. Но программируется она, то есть уровни доступа внутри телецентра, индивидуально.
Но чтобы пройти того самого мента перед эфирной зоной Первой студии, где снимают "Время", нужна печать в бумажном пропуске. Она есть у шеф-редакторов, выпускающих, главного режиссёра. Ещё у директора, но у него пропуск не спрашивают. У корреспондентов, например, нет.
Была у Марины такая печать, или нет, пока не ясно. Скорее всего, не было. Она много лет занималась перегоном и получением видеоматериала. Причём ещё три года назад работала в основном в ночные смены, то есть с коллективом почти не общалась и участия в создании контента выпусков по сути не принимала.
Мой собеседник, последний раз заходивший в эту студию вчера, рисует такую картину:
"Представь: коридор, слева стол, сидит мент, справа дверь, не закрывается. Надо просто толкнуть. На этом посту ничего не происходило лет 300. Мент в полудрёме. Тут бодрым шагом заходит презентабельная девушка, толкает дверь и проходит. Всё это занимает 2 секунды. Мент даже не успевает понять, что происходит. От двери до Андреевой 7-10 метров без каких-либо препятствий".
Здесь его слова расходятся со словами другого моего собеседника, который помнит, что дверь обычно была закрыта, а досмотр тщательным. Правда, он в Первой студии не был уже два года. Однако и он не сомневается, что всё было именно так, как мы видели, и что никакого второго дна у истории нет.
Спросил ещё, что сегодня. Появились сведения, что на канале Россия с началом войны информационщикам в 1,5 раза повысили зарплаты, а сегодня с утра начали при входе чуть ли не обыскивать.
"В редакции без изменений. В тг-каналах вижу, что сотрудников Первого перед входом на работу якобы обыскивают. Это неправда. Внешне никаких изменений нет. Никаких усилений, допмер и т.п. нет."
Теперь давайте разберу коротко аргументацию Сергея Дидковского о том, почему это постановка и фейк.
1. "Это сценарная работа".
Хорошо аргументированное утверждения. Без комментариев.
2. "Совладельцем "Первого канала" является Константин Эрнст, желающий избежать ответственности перед миром за пропаганду."
Всегда завидовал людям, умеющим читать мысли незнакомых людей. Однако у Эрнста нет доли в Первом канале. Совсем никакой. Он наёмный менеджер, генеральный директор.
3. "Запись появилась на ресурсах крестницы Путина Ксении Собчак и у бывшего российского олигарха Михаила Ходорковского."
А также еще у кучи публичных и не очень людей. Что это доказывает? Ничего.
4. "Сразу появились записи телеэфира, которые вроде бы снимали зрители. Вы часто снимаете телевизор на видео, особенно обычные вечерние новости? То есть, ее появления ждали."
Это глупость и непонимание, что на стриминговых сервисах можно в любой момент поставить эфир на паузу, отмотать назад и посмотреть записанное снова. При этом, если хочешь скорее выложить ролик в сеть, ты не будешь скачивать видео, загонять его в монтажную программу и вырезАть нужный кусочек. Гораздо проще проиграть его снова на экране компа, записав видео на свой телефон.
5. Также мгновенно (хотя вроде бы это было записано заранее) на ресурсах Собчак появилась запись ее раскаяния. Откуда его получила Собчак? Где это видео лежало до выхода?
Это видео лежало в специально созданном для этого Инстаграме, насколько я понимаю, и появилось у ОВД-инфо, которое, возможно, Овсянникова предупредила. Это не выяснял.
6. "Речь девушки охватывает слишком много проблем: "за все хорошее, против всего плохого". Здесь вам и митинги за Навального, и отец-укрАинский — все по методичкам, в которых узнается еще почерк Суркова".
Общие ни на что не опирающиеся рассуждения.
7. "Контент создан профессионально, так, чтобы вызвать эмоции, это один из первых признаков подготовки к вбросу в инфопространство."
А почему должно быть не профессионально? Человек всю жизнь работает на ТВ. Наверное, что-то понимает в том, как создать яркую картинку. Ну, и доскональное знание съёмочного процесса помогло ей заранее продумать тактику и выбрать удачный момент.
8. "Девушка с плакатом сразу стала топом в зарубежных сегментах Twitter. Обычно это планируется заранее."
Классика конспирологии. Нет, обычно ничего такого не планируется заранее. Обычно вирусность как раз возникает естественным путём. Почему именно этот сюжет стал вирусным, объяснять, думаю, не надо.
Следующие пункты — уже совсем ни на что не опирающаяся лирика, их комментировать не буду.
Честно говоря, больше расстроила Алена Романюк. Я ничего про неё не знаю и не знаком. Но она основатель украинского фактчекингового проекта. И вот то, что она не разобралась в ситуации, не радует. Её вывод такой: "Постановка, вброс и дальнейшее продвижение пропагандистских нарративов врага".
Про нарративы я ничего сказать не могу. Но то, что это личная протестная акция, а не какой-то сговор или постановка, я попытался выше показать.