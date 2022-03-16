Почему антивоенная протестная акция Марины Овсянниковой на "Первом канале" — не фейк и не постановка

Мнения в фейсбуке PR-стратега (как он сам себя называет) Сергея Дидковского (больше 4 тыс репостов) и журналистки Алены Романюк (больше 400 репостов) о том, что вчерашнее выступление Марины Овсянниковой в эфире Первого канала — постановка и фейк, хоть и разошлось по соцсетям широко, но так и осталось маргинальным.

Я 17 лет работал на телевидении. Правда, не в новостях. Но знакомых и приятелей у меня там осталось много, и я поговорил с несколькими из них. В сжатом виде суть получается такой.

Эфир, действительно, прямой, прямее не бывает. У всех новостей на центральных каналах. При переходе на цифру несколько лет назад задержка стала составлять считанные миллисекунды. И нет, демарш увидели в телеэфире не только жители Дальнего Востока. Точнее они как раз не увидели. А увидели его жители центральной России.

Обычно программа ”Время” выходит в прямом эфире в 13.00 на Дальний Восток, в 17 на Урал, в 21 на Москву. То есть, Андреева приходит на работу к 12 и первый её выход в эфир — в 13 на Дальний Восток. Содержание может различаться, но не концептуально. Линия партии проводится строго. Наполнение другими сюжетами может варьироваться в зависимости от региона. Овсянникова сделала это в 21:35, в прямом эфире на Москву.

Далее. Чтобы попасть в эфирную зону, надо сначала открыть электронный замок (у многих доступ есть, это не необычно), а потом надо пройти через живого мента. Вот на это доступа практически ни у кого нет, но мент не среагировал. В Останкино устроено так, что электронная карта-пропуск у всех одна. Но программируется она, то есть уровни доступа внутри телецентра, индивидуально.

Но чтобы пройти того самого мента перед эфирной зоной Первой студии, где снимают "Время", нужна печать в бумажном пропуске. Она есть у шеф-редакторов, выпускающих, главного режиссёра. Ещё у директора, но у него пропуск не спрашивают. У корреспондентов, например, нет.