Как в Киеве выживают старики и нетранспортабельные больные

По официальной информации, с момента первого обстрела Киева российской армией из столицы Украины выехало около 2 миллионов человек, то есть половина его жителей. Среди оставшихся немало пожилых и одиноких людей и нетранспортабельных больных. Из-за прекращения работы большинства частных магазинов, а также сокращения числа маршрутов и времени работы городского транспорта этим людям практически невозможно добираться до ближайших супермаркетов или аптек. Их потребности в пище, лекарствах и средствах личной гигиены удовлетворяются волонтерскими организациями.

Одинокие и немощные во время войны

75-летняя Мария Васильевна живет в Киеве одна. Из родственников у нее только дочь, которая сейчас за границей, поэтому ухаживать за женщиной некому. Она жалуется, что близлежащие магазины с 24 февраля прекратили свою работу, а она не может пройти полтора километра до ближайшего супермаркета, чтобы купить еду. "Ноги не ходят. Вот выйду во двор, посижу на лавочке у подъезда, уличных котиков покормлю… Мне одна женщина дала семь килограмм кошачьего корма. А для себя остался только один батон и тот разрезать не могу, он совсем засох", — поделилась пенсионерка.

Уезжать из Киева в безопасное место она не планирует. Говорит, что просто некуда. Ей ничего неизвестно о работе городских гуманитарных штабов, доставляющих таким людям бесплатные продуктовые наборы: "Я смотрю телевизор, слышу звуки взрывов и теперь даже могу сказать, откуда они доносятся. Страха нет, потому что я уже немолода, когда-то и помирать придется, так чего же бояться? Вот только очень переживаю, что не могу никому ничем помочь".

Мария Васильевна вспоминает, что всегда была активной, ездила в Чернобыль после катастрофы на ЧАЭС в апреле 1986 года, участвовала в общественной жизни. "Мне пенсию увеличили на 150 гривен, но я и не рада. Пусть бы эти деньги на армию ушли, потому что я все равно не могу куда-то ходить и что-то покупать", — сетует старушка.

Под угрозой воздушных ударов