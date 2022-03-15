В Латвии на мужчину напал медведь. Раны пришлось зашивать в больнице

Нападениe произошло в тот момент, когда работник исполнял свои служебные обязанности. По словам Котовича, во время осмотра молодняка мужчина услышал писк. Чтобы напугать животное, сотрудник хлопнул в ладоши, и в этот момент из кустов выскочил взрослый медведь.

Пытаясь скрыться от нападения, мужчина решил спастись бегством, но упал. В этот момент медведь настиг жертву и укусил за ногу. Сотрудник LVM все-таки смог отбиться от дикого зверя, запугивая его, пихая и издавая громкие крики. После этого раненный мужчина дошел до машины и направился за помощью в Балвскую больницу.

В медучреждении пострадавшему зашили раны, после чего он отправился домой. LVM занимается расследованием обстоятельств ЧП.