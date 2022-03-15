"Всех не пересажаете". Обвинение требует для Навального 13 лет строгого режима

"Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года", — сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений сторон (цитата по "Интерфаксу").

Она также попросила дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей. Позже гособвинитель уточнила, что запрашивает для оппозиционера 13 лет строгого режима.

После перерыва выступил Навальный. "Мне все равно, хоть 113 лет просите и давайте", — сказал он.

"Меня обвиняют не по 159 статье УК РФ, а за то, что я занимался политической деятельностью. Там, между прочим, так и написано: что Навальный что-то расследовал, что все, чем он занимался — это преступная деятельность, — цитирует его издание Sota. — Вы говорите, что я собирал донаты на политику, но политикой не занимался, с коррупцией не боролся, а деньги расхищал. В то же время вы говорите, что я организовывал митинги. А разве организация митингов не является политической деятельностью?"

Последнее слово Навального в суде (цитирует российский политик Илья Яшин):

”Я ненавижу вашу власть и презираю вашу судебную систему. Потому что её невозможно не презирать. Вам самим не унизительно изображать, что вы судьи и прокуроры, а на самом деле устройство, которое существует для того, чтобы передавать то, что вам сказали по телефону?



Я очень бы много отдал, чтобы прочитать ваши мысли, ваша честь. Мне интересно, есть ли хоть какое-то ощущение "Да пошло оно к черту"? Так подумал (свидетель обвинения) Горожанко и сказал здесь правду.



Почему вы считаете, что вот эта вот безнаказанность будет всегда?



Если вы считаете, что я испугаюсь или вы запугаете всех вообще, таких, как прекрасная Марина Овсянникова, которая не просто выступила — она записала видео, сказала нам самые главные слова: действуйте.



Всех не пересажаете. Хоть 113 (лет колонии) просите и давайте — вы ни меня, ни таких, как я, не испугаете.

