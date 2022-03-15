Россия официально заявила о выходе из Совета Европы

Об этом Толстой написал во вторник в своем телеграмм-канале, передает "Интерфакс". Он подчеркнул, что "Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение".

Толстой также сообщил, что Россия не планирует выплачивать в 2022 году ежегодный взнос в Совет Европы. "В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию", — написал вице-спикер Думы.

По его словам, вся ответственность за разрыв диалога Москвы с Советом Европы "лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок" на Россию.

В конце февраля Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации в связи с событиями на Украине. 10 марта российский МИД объявил, что Россия не намерена больше участвовать в деятельности Совета Европы, так как недружественные страны Евросоюза и НАТО разрушают организацию.