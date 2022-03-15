15.03.2022, 21:45
ВИДЕО | Эстония сейчас: украинские беженцы, эмиграция, санкции, россияне и война
ФОТО: Screenshot YouTube
Блогер RusDelfi Юлиус выпустил новое видео, в котором показывает, как последние шокирующие события изменили Эстонию.
"В этом видео мы поговорим о том, как приехать в Эстонию беженцам из Украины. Что их ожидает? Какие документы нужны и куда именно ехать? О размещении беженцев, эвакуации с границы, автобусах и многом другом.
Также мы посмотрим, как помогают украинцам жители Эстонии и как беженцев размещают в Таллинне. И, конечно, о санкциях, войне и россиянах" — пишет автор видео в описании.
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