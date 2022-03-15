15.03.2022, 14:40
Еврокомиссия: миллионы россиян не поддерживают войну Путина, мы восхищаемся их смелостью
ФОТО: AP Photo/Dmitri Lovetsky
“Мы восхищаемся смелостью мужественных россиян, миролюбивых россиян, которые осмеливаются выражать несогласие с развязанной Путиным войной, несмотря на все запреты”, — сказал Петер Стано, представитель Еврокомиссии, правительства 27 стран Евросоюза.
”Последний пример — журналистка российского телевидения Марина Овсянникова, смело выступившая против Кремля в прямом эфире гостелевидения. Госаппарат продолжает репрессии против оппозиции и миролюбивых граждан, лишает их фундаментальных прав и свобод”, — зачитал представитель заявление Еврокомиссии.
”Мы знаем, что миллионы россиян не поддерживают войну Путина. Они не хотят, чтобы он разрушал их будущее и будущее их страны. Мы ценим и уважаем их смелость”, — сказал он.