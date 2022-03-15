Сараево, Фаллуджа, Идлиб, Мариуполь. Каково жить в осажденном городе?

Би-би-си связалась с Романом через WhatsApp. Он рассказал, что вместе с женой иногда проводит по два дня в подвале соседнего дома — выходить на улицу за припасами страшно.

В организации предупреждают, что эта цифра, вероятно, вырастет.

Российская и украинская оценки числа погибших сильно разнятся. На седьмое марта, ООН зафиксировала 474 смертей среди мирных жителей и 801 пострадавшего.

32-летний консультант по продажам Роман живет в Харькове. Этот город стал одной из основных целей России в войне.

Украина: "боишься, что следующая бомба упадет на тебя"

"Теперь Россия делает то же самое с украинцами".

"По нам били постоянно. Не было ни воды, ни еды, ни электричества", — вспоминает эль-Карат.

"Это была очень плохая война", — вспоминает доктор эль-Карат. Роды у его жены, к счастью, прошли хорошо. До прекращения осады Идлиба она успела родить двоих детей, но семье пришлось сложно.

Сегодня Мариуполь , Харьков и другие города частично или полностью окружены российскими силами и подвергаются атакам, с тем чтобы перерезать маршруты снабжения мирного населения и боевых частей противника.

Поддерживавшая сирийскую армию Россия тогда тоже применяла тактику, которую сегодня мы видим и в Украине.

За период активных боевых действий в Идлибе — в 2019-2020 годах — более 1,4 млн человек потеряли крышу над головой.

В битве за контроль над провинцией Идлиб, которая и сегодня остается последним оплотом антиасадовских сил в сирийской войне, длящейся более 10 лет, погибло 1600 мирных жителей, говорят правозащитники из Human Rights Watch .

Его жена была беременна третьим ребенком и нуждалась в кесаревом сечении. Адем стал вторым ребенком пары, родившимся во время сирийской войны.

"Ночью бомбы обычно прекращали падать, и мы старались пользоваться любой возможностью [чтобы выйти за продуктами]", — рассказывает Зухейр Би-би-си.

В июле 2019 года сирийский врач Зухейр эль-Карат молился только об одном: чтобы обстрелы его города прекратились. Идлиб планомерно расстреливали из артиллерии и бомбили, но останавливались после захода солнца.

"Здесь есть магазины, где можно купить еду и воду, но нужно стоять в очереди по 2-4 часа, — рассказывает Роман. — Так долго находиться на улице страшно. Постоянно звучат взрывы. Боишься, что следующая бомба упадет на тебя".

В портовом Мариуполе, который в последние несколько дней оставался фактически заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза, отключается электричество и вода.

"Света нет, отопления нет, нет воды уже полных два дня, — рассказывает местный житель Максим, программист, переехавший на время войны к бабушке и дедушке.

"Еда и лекарства в Мариуполь сейчас не поступают. Местные власти пытались раздавать хлеб и воду, но все закончилось", — рассказывал Максим Би-би-си третьего марта.

"Я набрал воды в ванну до того, как ее отключили. У нас осталось около пяти литров".

Люди вынуждены готовить еду на кострах, сотовая связь работает с перебоями.

"В последний раз мы говорили второго марта, после этого связь оборвалась, при попытке позвонить в трубке просто тишина", — рассказывает Анастасия, у которой в Мариуполе остались бабушка и дедушка.

"Я знаю, что бабушка запаслась таблетками на три месяца, но не знаю, есть ли еда и вода, — добавляет Анастасия. — У них где-то есть колодец и труба — люди пробили трубу и набирают оттуда воду. В начале марта отопление работало с перебоями. Газа тоже нет".

Недоступность услуг, к которым мы привыкли, — один из самых тяжелых для мирных жителей аспектов осады. Доктор эль-Карат рассказывает, что жителям Идлиба, которые не воевали, тоже регулярно требовалась медицинская помощь.

"Мы видели много женщин и детей, заболевших из-за того, что перестала работать инфраструктура — они заражались паразитами-лейшманиями, гепатитом, страдали от недоедания", — говорит он.

Что такое осадная война

Осада — один из древнейших военных приемов. Города осаждают уже много тысячелетий.