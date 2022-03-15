Местонахождение показавшей антивоенный плакат в программе "Время" Марины Овсянниковой остается неизвестным, она не выходит на связь

По словам источника ТАСС, административное дело против Овсянниковой возбуждать не стали — полиция сразу передала дело в СКР. По административным статьям в марте было составлено несколько сотен протоколов в отношении людей, выступавших против войны. Уголовное дело им грозит в случае повторного привлечения к административной ответственности.

"Мы с коллегами всю ночь искали задержанную в здании "Первого канала" журналистку, но ни на полицейском участке в самом телецентре, ни в ОВД "Останкино" получить подтверждение, что она находится там и доступ к ней адвокатам не удалось, — рассказала Костанова. — Это означает, что ее скрывают от адвокатов, пытаются лишить юридической помощи и по-видимому пытаются подготовить максимально жесткий состав обвинения".

Адвокат Анастасия Костанова сообщила Би-би-си, что направляется в главное следственное управление СКР, чтобы узнать, где находится Овсянникова и кто проводит доследственную проверку. Телефон Овсянниковой, по словам адвоката, все это время не отвечает.

Местонахождение журналистики остается по-прежнему неизвестным, сообщил телеграм-каналу "Можем объяснить" адвокат Анри Цискаришвили. Адвокаты думали, что она находится в ОВД "Останкино" или в отделении полиции на территории самого телевизионного комплекса, но там адвокатам найти ее не удалось. Таким образом, она находится в неизвестном месте уже больше полусуток. У Овсянниковой двое детей.

До утра с ней не было никакой связи.

Это новая уголовная статья, экстренно принятая после 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину . За "публичное распространение" информации о военных действиях "с использованием своего служебного положения" предусмотрен штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

"В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России).

Официальной информации о задержании Овсянникова пока нет. Государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку.

"В любом случае следствию по таким делам необходимо будет доказывать три обстоятельства: распространенные сведения об использовании армии были недостоверными; лицо, распространившие эти сведения знало о том, что они ложные; лицо распространяло ложные сведения под видом достоверных", — прокомментировал ситуацию правозащитник Павел Чиков.

"То есть в данном случае зрители должны были воспринять появление плаката в эфире как часть новостной программы", — написал он в своем телеграм-канале.

Чиков напомнил, что Верховный суд России в 2005 году подтвердил необходимость различать факты, которые можно проверить, и мнения, которые проверить невозможно, а следовательно их нельзя квалифицировать как ложные или достоверные.

Овсянникова оказалась в кадре в прямом эфире вечерней программы "Время". Она встала за спиной ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим "остановить войну" и "не верить пропаганде". Режиссер не сразу переключился на другой сюжет, а телеведущая невозмутимо продолжила читать текст по суфлеру.

Позже стало известно, что Овсянникова перед тем, как выйти в эфир с антивоенным плакатом, записала обращение. В нем она назвала то, что сейчас происходит на Украине, "преступлением", а Россию "страной-агрессором". Ответственность за происходящее она возложила на президента России.

Кроме того, она сообщила, что последние годы работала на "Первом канале" и что ей "стыдно за это", поскольку она "позволяла говорить ложь с экрана телевизора".

"Первый канал" заявил, что проводит служебную проверку. "В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка", — говорится в заявлении пресс-службы канала.

Андреева позже выложила видео, в котором она, очевидно, комментирует произошедшее и свое поведение во время эфира: "Что бы ни случилось, стой как скала".