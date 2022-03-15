Политолог: бомбардировки Харькова — месть за провалившуюся в 2014 году попытку создать ХНР

- Сложно сказать, потому что сам процесс эвакуации осуществляется автомобильным транспортом, люди уезжают семьями. Я сама наблюдала огромные потоки машин, это тысячи машин, которые едут в сторону Западной Украины, Центральной Украины. Моя мама недавно эвакуировалась поездом. На вокзале можно провести от трёх (если тебе повезёт) до 20 часов в ожидании поезда. Это маршруты, которые являются эвакуационными. Очень часто люди едут по 20-25 часов стоя. Спят в проходах… Есть информация, что до 20000 человек в день покидает город.

Но, тем не менее, гуманитарные проблемы по-прежнему есть, особенно для людей с инвалидностью, для пожилых людей, которые просто не могут выйти и, например, получить гуманитарную помощь, лекарства, продукты питания и так далее… Огромное число харьковчан сейчас практически живёт на станциях метрополитена, которые стали уже для них бомбоубежищем. Часть харьковчан скрывается в подвалах.

Там нет военных объектов. Существенно разрушаются также школы, детские сады. Также существенно обстреливается центр Харькова. Сегодня ещё одно здание в центре города было разрушено. Ищут погибших. Огромные потери несет Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, где мне выпала честь работать. Многие корпуса университета просто сравняли с землёй. Однако, в отличие от Мариуполя или Изюма, который находится в Харьковской области, эвакуация всё ещё возможна, и достаточно большое число мирного населения пытается эвакуироваться. Украинская железная дорога предпринимает очень большие усилия. В Харькове, где полтора миллиона жителей, работают волонтеры, — пытаются довезти людей до вокзала.

Юлия Биденко: Харьков подвергается наибольшим атакам со стороны российских оккупантов — разрушаются именно жилые кварталы, которые являются самыми большими в Украине. Например, это Салтыка, северная и восточная, только там живут более 400 000 харьковчан, в основном в многоэтажных многоквартирных домах.

Delfi: В Харькове на сегодня одна из самых сложных ситуаций в Украине, город практически полностью разбомбил российская авиация. Как пережил минувшие выходные Харьков, что там происходит сейчас?

- В Мариуполе, судя по видео и фотохронике событий, люди фактически остались без связи, без водоснабжения, без электричества. Люди не могут следить за событиями, потому что связи нет, зарядить телефон и другие гаджеты невозможно, приходится греть еду, используя дрова, а на улице минусовая температура. Какова ситуация в Харькове?

Некоторые микрорайоны сейчас остались без отопления, в частности, тот, где находится мой дом. Сам дом пока что цел, но есть проблемы с отоплением. А температура на улице доходит до -15 — -18 градусов. Мэр Харькова призывает горожан определённых микрорайонов спускаться в метро, где есть возможность хотя бы получить горячее питание и сохранить себе жизнь. Коммунальные службы Харькова — просто мои герои. Они пытаются чинить электроснабжение, регулировать водоснабжение в затопляемых квартирах, отключать их от водоснабжения. Действительно коммунальные службы работают на износ, но они работают.

- Как обустроено метро сейчас, когда люди ночуют на перронах и в вагонах поездов? На какие станции метро идут люди?

- Как правило, люди шли на ближайшие к их домам станции. Особенно в первые дни войны. Надо признать, что далеко не все подвалы жилых домов пригодны для использования в качестве бомбоубежища. Харьковский метрополитен — это довольно большая инфраструктура, поэтому действительно на всех станциях сейчас люди, укрывающиеся от бомбардировок. Там есть снабжение лекарствами и питанием, даже сейчас оборудуются детские уголки, приходит музыканты. В общем люди пытаются поддерживать друг друга как могут. И те, кто находится в метро, — несмотря на тесноту, — все-таки в лучшем положении, чем те люди, которые остаются на окраинах города среди разбомбленных домов и просто физически не имеют возможности дойти до станции метро. В основном это Индустриальный район Харькова и Московский район Харькова.

- Какова значимость Харькова для Украины и почему российские оккупанты с особым остервенением бомбят именно Харьков?