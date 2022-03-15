Беспилотники, ЗРК, сухпайки: как Китай сможет помочь России победить Украину?
Анонимные источники ведущих СМИ в Вашингтоне рассказали еще кое-что о том, какую помощь Россия, по их сведениям, просила у Китая. Американские официальные лица публично об этом не говорят, российские и китайские - прямо отрицают.
Два источника CNN рассказали, что Россия просит Китай поставить сухие пайки — долго хранящиеся пищевые продукты, выдаваемые солдатам в условиях, когда невозможно своевременно снабжать войска продовольствием.
По данным Financial Times, России от Китая нужны зенитные ракетные комплексы, беспилотные аппараты (их назначение источники не уточнили), разведывательное оборудование, бронетехника и машины тылового обеспечения
О просьбе, касавшейся китайских дронов и разведывательной поддержки, упоминает и New York Times.
В понедельник в Риме состоялась встреча советника президента США Джейка Салливана с членом Политбюро КПК, ответственным за международную политику, Ян Цзечи. Переговоры продолжались семь часов, американские источники называют разговор откровенным и напряженным.