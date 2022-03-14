ВИДЕО | Редактор Первого канала ворвалась с антивоенным плакатом в студию во время прямого эфира программы "Время"

В этот момент ведущая говорила о планах по смягчению воздействия санкций, которые есть у премьер-министра Михаила Мишустина.

Неожиданно за ее спиной появилась девушка с плакатом с надписью: "NOWAR (нет войне). Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Russians against war (россияне против войны)". Она кричала: "Нет войне! Остановите войну!".

Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира, сообщает ТАСС.

"В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка", — указано в сообщении Первого канала.

Девушке, ворвавшейся в студию программы "Время", грозит административное дело, сообщил источник агентства.

По предварительным данным, акцию протеста в эфире устроила Марина Овсянникова, работавшая редактором, передает theins.ru. Ее доставили в ОВД ”Останкино”. Предположительно, в отношении сотрудницы Первого канала составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП о военной цензуре за дискредитацию российских вооруженных сил. К Овсянниковой выехал адвокат Даниил Берман, сообщает правозащитник Павел Чиков.

Марина в своем аккаунте в Facebook получает от людей множество благодарностей.

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