Постпреды стран Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против России

"Одобрение COREPER II во взаимодействии с нашими международными партнерами четвертого пакета санкций, который нацелен на физических и юридических лиц, вовлеченных в агрессию против Украины, а также на несколько секторов российской экономики", — говорится в твиттере постпредства Франции при Евросоюзе.

"Эти меры вступят в силу с момента их быстрой публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", — отмечается в сообщении, опубликованном вечером в понедельник.

В нем также сообщается, что постпреды одобрили "заявление ВТО о российской агрессии против Украины, касающееся приостановки действия положения о наибольшем благоприятствовании в отношении России и приостановки рассмотрения кандидатуры Беларуси в ВТО".

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