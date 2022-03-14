За рубежом
14.03.2022, 20:13

Постпреды стран Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против России

 
ФОТО: Pixabay

Французское председательство в Совете ЕС объявило о том, что Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал очередной пакет санкций против России в связи с событиями на Украине, передает "Интерфакс".

"Одобрение COREPER II во взаимодействии с нашими международными партнерами четвертого пакета санкций, который нацелен на физических и юридических лиц, вовлеченных в агрессию против Украины, а также на несколько секторов российской экономики", — говорится в твиттере постпредства Франции при Евросоюзе.

"Эти меры вступят в силу с момента их быстрой публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", — отмечается в сообщении, опубликованном вечером в понедельник.

В нем также сообщается, что постпреды одобрили "заявление ВТО о российской агрессии против Украины, касающееся приостановки действия положения о наибольшем благоприятствовании в отношении России и приостановки рассмотрения кандидатуры Беларуси в ВТО".

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии