ПАСЕ во вторник проголосует по вопросу об исключении России из Совета Европы

По словам председателя эстонской делегации Марии Юферевой-Скуратовски, члены делегации ведут с коллегами из Северных и Балтийских стран (NB8) активную работу по исключению России из Совета Европы.

Юферева-Скуратовски отметила, что Россия ведет против Украины широкомасштабную войну, в которой гибнет и получает ранения гражданское население, включая детей. Сейчас все депутаты ПАСЕ должны принять единую позицию и поддержать исключение агрессора из организации, основанной на ценностях. ”Нет никакого оправдания режиму, действия которого привели к крупнейшей геополитической катастрофе 21-го века. Ее последствия Европе придется преодолевать в течение следующих десятилетий”, — сказала она.

Если две трети голосов ПАСЕ поддержат исключение России из Совета Европы (СЕ), Комитет министров в ближайшие дни примет решение о представлении России соответствующего заявления.

Во внеочередной сессии ПАСЕ также примут участие члены делегации Ээрик Нийлес-Кросс и Райво Тамм.

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