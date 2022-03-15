15.03.2022, 10:40
"За 1000 евро одеваем бойца полностью". Как Кирилл и Юрий из Праги снабжают экипировкой украинцев и белорусов
ФОТО: Фарида Курбангалеева
Российское вторжение объединило многих жителей европейских стран в желании помочь гражданам Украины. Одни собирают продукты питания для беженцев, другие вывозят их на безопасные территории или помогают найти жилье. Жители Праги — белорус Кирилл Якимович и украинец Юрий Стасинчук — еще две недели назад были просто друзьями, а теперь стали партнерами по масштабному проекту: они снабжают экипировкой украинцев и белорусов, которые защищают Украину на передовой.