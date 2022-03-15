"За 1000 евро одеваем бойца полностью". Как Кирилл и Юрий из Праги снабжают экипировкой украинцев и белорусов

Небольшой частный полигон расположился в часе езды от Праги. Сюда может прийти любой желающий пострелять: проверка меткости обойдется в 200 крон в час. Впрочем, для Кирилла и Юрия сделано исключение: с них не берут плату ни за аренду, ни за израсходованные патроны (к слову, недешевые). Они собираются испытать пластины для бронежилетов и понимают, что от этих тестов зависит жизнь и здоровье тех, кто защищает Украину с оружием в руках. По дороге на полигон Кирилл и Юрий рассказывают, как и почему стали хедлайнерами этой миссии.

"Мы с Юрой пили пиво в последний мирный вечер и, конечно, говорили о том, будет ли война, — вспоминает Кирилл. — Оба сошлись во мнении: будет. Утром, сразу после вторжения, созвонились и решили, что надо срочно что-то делать. Почему это было важно для меня? Когда на украинские города полетели ракеты, мы — белорусы — в одночасье стали гражданами страны-агрессора. Да, мы сами страдали от режима Лукашенко, я, например, эмигрировал в Чехию после протестов 2006 года, но у нас все равно остаются белорусские паспорта. Я решил, что не буду ничего доказывать на словах, а буду помогать делом".