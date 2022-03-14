14.03.2022, 21:45
ВИДЕО | "Освободители? Освободили нас от квартиры". Жители поврежденного снарядом киевского дома показывают разрушения
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко посетил дом в киевском районе Оболонь, в который попал сняряд, и опубликовал видео, в котором жители показывают разрушения и рассказывают о пережитом.
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