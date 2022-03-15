"Ты русский, езжай в свою Россию и живи там". Пугала ли незнакомая женщина 8-летнего ребенка?

В одной популярной среди мам группе фейсбука несколько дней назад появилось сообщение следующего содержания:

”Дорогие родители, у кого детки ходят одни в школу и из нее. Передайте деткам, чтобы были аккуратны. Сегодня прямо возле дома сына схватила женщина в возрасте и начала трясти со словами: ”Ты русский, вот и езжай в свою Россию и живи там”. Потом она его оттолкнула, и он побежал домой. Мы сразу же позвонили в полицию и написали заявление. Возбуждено уголовное дело. Будьте аккуратнее!”

В первые же минуты под сообщением стали активно появляться комментарии других мам: от гневных ”хватит распространять фейки” до сочувствующих и поддерживающих.

Но буквально через пару часов пост исчез.