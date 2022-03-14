Леонид Волков — RusDelfi: я верю в вероятность дворцового переворота, окружение Путина не хочет быть изгоями

Сейчас интеллигенция массово покидает Россию. Уезжают люди, несогласные с войной. На Западе Украина выиграла информационную войну сразу, но вот в России, кажется, многие до сих пор верят в "денацификацию" и "спасение русского народа в Украине". При этом Кремль спокойно ликвидировал независимые СМИ в стране. Есть ощущение, что в России у Путина все получилось. Или нет?

Нет. У Путина все максимально идет не по плану. Он теряет рычаги управления ситуацией. Я не понимаю, каким образом Путин выйдет из этой ситуации. Путин имел стабильную систему управляемого авторитаризма. Он сам разрушил эту систему, уничтожил российскую экономику и будущее России. Не очень понятно, ради чего. Очевидно, он сильно ошибся в своих расчетах, когда начинал эту войну. Он рассчитывал на блицкриг, думал, его там будут встречать с цветами, а он легко установит в Киеве марионеточное правительство через 3-4 дня войны. Сейчас он находится у руин российской экономики, без понятной стратегии выхода из ситуации.

Безусловно, у Путина есть рейтинг. В стране есть жертвы его пропаганды. Есть конформисты, они всегда были, что бы ни происходило. Но мы еще никогда не видели такого изменения социологической динамики, такой смены общественных настроений. А ведь по людям еще не ударил экономический кризис в полной мере. Люди еще не ощутили экономической катастрофы. Тем не менее, согласно нашим социологическим исследованиям, Путин сейчас теряет по несколько процентов поддержки каждый день. Не каждый месяц, не каждую неделю, а каждый день. Естественно, есть люди, которые верят в чушь, в "специальную операцию", но потихоньку до людей доходит, что Россия начала войну. Это очень страшная правда. Конечно, человеку, который до этого верил в путинскую пропаганду — ему непросто принять эту информацию. Но мы работаем над этим. Люди просыпаются.