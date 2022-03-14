Леонид Волков — RusDelfi: я верю в вероятность дворцового переворота, окружение Путина не хочет быть изгоями
Сейчас интеллигенция массово покидает Россию. Уезжают люди, несогласные с войной. На Западе Украина выиграла информационную войну сразу, но вот в России, кажется, многие до сих пор верят в "денацификацию" и "спасение русского народа в Украине". При этом Кремль спокойно ликвидировал независимые СМИ в стране. Есть ощущение, что в России у Путина все получилось. Или нет?
Нет. У Путина все максимально идет не по плану. Он теряет рычаги управления ситуацией. Я не понимаю, каким образом Путин выйдет из этой ситуации. Путин имел стабильную систему управляемого авторитаризма. Он сам разрушил эту систему, уничтожил российскую экономику и будущее России. Не очень понятно, ради чего. Очевидно, он сильно ошибся в своих расчетах, когда начинал эту войну. Он рассчитывал на блицкриг, думал, его там будут встречать с цветами, а он легко установит в Киеве марионеточное правительство через 3-4 дня войны. Сейчас он находится у руин российской экономики, без понятной стратегии выхода из ситуации.
Безусловно, у Путина есть рейтинг. В стране есть жертвы его пропаганды. Есть конформисты, они всегда были, что бы ни происходило. Но мы еще никогда не видели такого изменения социологической динамики, такой смены общественных настроений. А ведь по людям еще не ударил экономический кризис в полной мере. Люди еще не ощутили экономической катастрофы. Тем не менее, согласно нашим социологическим исследованиям, Путин сейчас теряет по несколько процентов поддержки каждый день. Не каждый месяц, не каждую неделю, а каждый день. Естественно, есть люди, которые верят в чушь, в "специальную операцию", но потихоньку до людей доходит, что Россия начала войну. Это очень страшная правда. Конечно, человеку, который до этого верил в путинскую пропаганду — ему непросто принять эту информацию. Но мы работаем над этим. Люди просыпаются.
Война ведется на трех фронтах. Первый фронт — военные действия. Вооруженные силы Украины дают отпор агрессору. Второй фронт — экономический. Страны Запада, наконец-то, смогли выступить единым блоком и ответили очень жесткими санкциями. Смогли создать серьезное напряжение для российской экономики. Третий фронт — информационный. Битва за умы россиян. Вот это три антипутинских фронта. Я верю, что единым ударом по трем направлениям его можно победить.
Путин поставил перед фактом свое окружение, он сделал миллиардеров — изгоями. Он тащит за собой позор, делая олигархов военными преступниками. Возможно, они попробуют изменить ситуацию в стране.
Вы верите в дворцовый переворот? Что кто-то из системы сможет сместить Путина?
Нет, я не верю, что Путина сменит кто-то из системы. Это невозможно. Путин построил очень персоналистичную систему, она без него существовать не сможет. Я верю в вероятность дворцового переворота. Верю, что найдутся люди, для которых нет другого выхода из этой ситуации, а сидеть на скамье подсудимых в Гааге как военные преступники им не хочется.
В России ужесточили законы о протестах, вышел ”закон против фейков”, когда нельзя писать про войну. Можно ли ожидать массовые акции в такой обстановке?
Команда Навального и я лично призываем россиян к акциям гражданского неповиновения с первого дня войны. Мы организовали митинги в российских городах 6 марта и не такие масштабные в это воскресенье, 13 марта.
На митингах с начала войны было задержано более 15 тысяч человек. Это больше, чем когда-либо задерживали в России. Это показывает, что в антивоенных митингах приняли участие сотни тысяч людей по всей стране. И это, как вы правильно сказали, в условиях повышенных ставок. Ставки повышены до невозможности. Сейчас за участие в протестах светит не отчисление из университета, не увольнение с работы, не 15 суток, а уголовная статья. Несмотря на это люди все равно выходят на улицу. Это показывает, что никакой массовой поддержки войны Путина нет.
Насколько санкции затронули жителей России?
Санкции, конечно, затрагивают обычных россиян очень сильно. Крушение национальной валюты не может не затронуть. После обвала рубля цены на западные продукты вырастут на 50-60%. Санкции затронут, очевидно, и европейцев — через рост цен на энергоносители. К сожалению, это та цена, которую надо платить за то, что многие годы Европа проявляла нерешительность. Мы говорили много лет, что Путина нужно сдерживать через точечные санкции против его активов, против активов его окружения. Если бы это было сделано раньше, если бы раньше заморозили счета таких людей, как Максим и Татьяна Ликсутова, то раскол был бы серьезней. (Ликсутов — уроженец Эстонии, ныне заместитель мэра Москвы, занимается угольным бизнесом. Входит в список богатейших бизнесменов России — прим.ред.).
Путин считал, что весь разговор про красные линии, которые нельзя переступать, это бла-бла, западные лидеры говорят об этом, потому что так нужно говорить. На самом деле до этого Путина ведь никто не наказывал. Его никто не наказал за Крым, за Донбасс, за сбитый Boeing, за Скрипалей, за отравление Алексея Навального. Никакого серьезного наказания не было. И Путин был уверен, что выйдет сухим из воды и в этот раз. Мы много раз говорили, что Запад должен показать серьезность намерений раньше. Тогда был бы шанс эту войну предотвратить. Элита бы отвернулась раньше и выступила бы сдерживающей силой. Теперь же платить высокую цену придется и европейцам, и россиянам. Но эта цена все равно не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую платят жители Мариуполя, Харькова, Сум, Киева и других украинских городов, которые находятся под бомбежкой. Сейчас трудно придется всем.
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