Мнение
14.03.2022, 16:05

Патриарх Кирилл ведет РПЦ к моральному краху

 
Патриарх Кирилл в окружении Владимира Мединского и Владимира Путина
Патриарх Кирилл в окружении Владимира Мединского и Владимира Путина
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

РПЦ вступила в период жесткого морального кризиса, поддержав вторжение в Украину. Это может стоить церкви единства и авторитета. И выхода из этого кризиса пока не видно, считает обозреватель DW Константин Эггерт.

Русская православная церковь поддержав вторжение в Украину, попала в период жесткого морального кризиса. В результате чего, церковь рискует потерять единство и авторитет. И как она сможет выйти из этого кризиса, не известно.

Россия напав на Украину, поставила патриарха Кирилла и епископат перед простым выбором - осудить войну или поддержать Кремль. Свой выбор они сделали. Две последние проповеди предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) произнес уже в разгар боевых действий, когда никаких сомнений по поводу масштаба войны быть не могло.

6 марта патриарх поведал пастве, что верующие Донбасса страдают от того, что … не хотят проводить "гей-парад". "Мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение", — сказал он, намекая на священный характер кремлевской "спецоперации". Но при этом ни разу не упомянул об обстрелах и гибели мирных жителей по всей Украине, включая русскоязычных (и по большей части православных) в Харькове, Киеве и других городах востока и центра страны.

Через три дня, в первой великопостной проповеди патриарх повторил слова Владимира Путина: "Сегодня в конфликт вступили два братских народа - а по сути один, русский народ". "Тема, связанная с российско-украинскими отношениями, сегодня стала частью большой политики или, как теперь говорят, геополитики, — сказал предстоятель РПЦ. Одной из целей данной геополитики стало ослабление России, которая является сильной и могучей страной. Но как же гадко и подло для осуществления этих геополитических целей использовать братский народ!".

Выходит, что люди проливают кровь в Украине из-за неких по традиции неназванных "антироссийских" сил, которые пытаются навязать православному народу чуждые ценности. Патриарх не сказал ни слова о российских военных в Украине.

Патриарх призвал молиться о блаженнейшем митрополите Киевском и Всея Украины митрополите Онуфрии, главе Украинской православной церкви (УПЦ), связанной с Московской патриархией, и его пастве. Это была типичная для церковного начальства попытка игнорировать неприятную и чреватую непредсказуемыми последствиями реальность.

Сразу после нападения российской армии на Украину, митрополит Онуфрий выступил с сенсационным обращением. Войну, развязанную Путиным, он назвал "братоубийственной" и призвал верующих "к усиленной покаянной молитве за Украину, за наше войско и наш народ".

Далее последовало решение ряда епархий УПЦ прекратить поминать на богослужениях патриарха Кирилла. Не молиться за предстоятеля "своей" церкви - это, фактически, отказаться ему подчиняться, очень серьезное отступление от традиции и церковных законов. Еще не раскол, но шаг в направлении раскола.

Литовская епархия РПЦ тоже заняла независимую позицию. Официальный представитель епархии священник Виталий Моцкус высказался недвусмысленно: "Православные Литвы осуждают российское вторжение в Украину". "Православные Литвы", часть которых до последнего времени смотрела российские телеканалы, возможно, не так монолитны в своих мнениях. Ясно, что речь идет, прежде всего, о позиции епархиального руководства и большей части священства. Она выражена деликатно, но недвусмысленно: "Мы не с Москвой".

Война с Украиной обнажила всю хрупкость советской конструкции. Сервилизм патриарха и лично подобранных им иерархов в отношении Кремля, вкупе с коррупцией и желанием быть "церковью империи", неизбежно ведут к отпадению от РПЦ значительного количества не только украинских, но и зарубежных приходов.

Сообщество православных верующих в России останется, каким бы ни был политический режим. Но Русская православная церковь как организация, наследующая тысячелетней истории, вступила период жестокого морального кризиса, выхода из которого пока не видно.

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