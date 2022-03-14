Патриарх Кирилл ведет РПЦ к моральному краху

Русская православная церковь поддержав вторжение в Украину, попала в период жесткого морального кризиса. В результате чего, церковь рискует потерять единство и авторитет. И как она сможет выйти из этого кризиса, не известно.

Россия напав на Украину, поставила патриарха Кирилла и епископат перед простым выбором - осудить войну или поддержать Кремль. Свой выбор они сделали. Две последние проповеди предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) произнес уже в разгар боевых действий, когда никаких сомнений по поводу масштаба войны быть не могло.

6 марта патриарх поведал пастве, что верующие Донбасса страдают от того, что … не хотят проводить "гей-парад". "Мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение", — сказал он, намекая на священный характер кремлевской "спецоперации". Но при этом ни разу не упомянул об обстрелах и гибели мирных жителей по всей Украине, включая русскоязычных (и по большей части православных) в Харькове, Киеве и других городах востока и центра страны.

Через три дня, в первой великопостной проповеди патриарх повторил слова Владимира Путина: "Сегодня в конфликт вступили два братских народа - а по сути один, русский народ". "Тема, связанная с российско-украинскими отношениями, сегодня стала частью большой политики или, как теперь говорят, геополитики, — сказал предстоятель РПЦ. Одной из целей данной геополитики стало ослабление России, которая является сильной и могучей страной. Но как же гадко и подло для осуществления этих геополитических целей использовать братский народ!".

Выходит, что люди проливают кровь в Украине из-за неких по традиции неназванных "антироссийских" сил, которые пытаются навязать православному народу чуждые ценности. Патриарх не сказал ни слова о российских военных в Украине.