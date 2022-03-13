В Санкт-Петербурге впервые официально признали смерть военнослужащего в Украине

С погибшим в ходе "специальной операции" на Украине ефрейтором 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Сергеем Абрамчиком простились в Пушкине. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принес соболезнования родным и близким ефрейтора Сергея Абрамчика.

Администрации российских регионов с начала вторжения в Украину стали одним из главных источников информации о погибших российских военнослужащих. Официальную информацию о потерях Министерство обороны РФ озвучило всего один раз, 2 марта: тогда назвали цифру в 498 погибших.

Украинские власти дают другую оценку боевым потерям россиян — свыше 12 тысяч человек. При этом эти данные, по мнению многих наблюдателей, завышены.