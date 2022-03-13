Под Киевом убит американский журналист

Это первый известный случай гибели сотрудника СМИ на этой войне

По словам главы киевской полиции Андрея Небитова, они стали мишенью российских солдат.

При себе у Рено было пресс-удостоверение сотрудника New York Times.

Заместитель редактора NYT Клифф Леви в официальном заявлении сказал, что издание глубоко опечалено гибелью Брента Рено, с котором в прошлом сотрудничало, но подчеркнул, что он никогда не являлся штатным сотрудником NYT и находился в Украине не по заданию редакции. Срок действия найденной при нем пресс-карты истек в 2015 году.

Пока неясно, от какого СМИ журналист освещал войну в Украине, но он также был известен как автор документальных фильмов и, возможно, находился в зоне военных действий по собственной инициативе.

В Белом доме, комментируя это известие, сообщили, что намерены выяснить все обстоятельства гибели журналиста, прежде чем определиться с реакцией.

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