ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (18-й день) | В переговорах сторон наметился прогресс, в Ирпине погиб американский журналист

ООН: как минимум 596 мирных жителей погибли в Украине с начала войны, в том числе 43 ребенка. Еще 1067 человек ранены.

Власти Мариуполя заявили о гибели 2187 человек в результате атак России. За последние 24 часа на город совершили не менее 22 авианалетов, сообщает местный городской совет. За все время войны на город, по данным властей, сбросили около 100 бомб.

Как пишет The New York Times, ООН подчеркивает, что это только информация о подтвержденных жертвах, и в действительности число погибших и пострадавших ”почти обязательно будет существенно выше”.

Российские военные нанесли авиаудар по Яворовскому военному полигону в 30 км от города. Украинские власти сообщили, что по Яворовскому военному полигону было выпущено 30 крылатых ракет, пишет УНИАН. Власти Львовской области заявили о гибели 35 человек в результате ракетного удара по полигону. Полигон находится в 10 километрах от границы с Польшей.

Генсек НАТО заявил, что Россия "сама может планировать операции с химическим оружием" после обвинений в адрес Украины в разработке бактериологического оружия.

Президент Украины провел часовой разговор с премьером Израиля. Израильские СМИ со ссылкой на источник пишут, что власти страны готовы организовать российско-украинские переговоры на своей территории, но только если будут уверены, что есть шанс на успех.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью "Коммерсанту", что Россия и Украина, по его мнению, подходят к компромиссу в переговорном процессе. Кроме этого, он считает, что встреча президентов России и Украины может состояться — когда будут урегулированы все процессуальные вопросы, а делегации закончат свою работу.

Жители захваченного российскими войсками Херсона вышли на улицы, протестуя против намерений России провести в городе квази-реферндум с целью установления очередной "народной республики" наподобие самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По гуманитарным коридорам накануне удалось вывезти 12 729 человек, заявил президент Владимир Зеленский.